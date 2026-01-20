Moncler ficha como consejero delegado al director ejecutivo de Bottega Veneta

Modaes

Moncler renueva su cúpula directiva con talento de Bottega Veneta. El grupo italiano especializado en moda outdoor ha nombrado consejero delegado a Bartolomeo Rongone, que ocupaba el cargo de director ejecutivo en la firma propiedad del conglomerado francés Kering desde 2019. El relevo en el cargo en Bottega Veneta se anunciará en los próximos días.

Mientras Kering renueva la cúpula directiva de Bottega Veneta como parte del plan de su consejero delegado, Luca De Meo, Moncler ha fichado a Rongone, en cuyo recorrido ha pasado por Fendi e Yves Saint Laurent antes de ingresar como miembro del comité ejecutivo de Kering en 2011, para dirigir la marca.

Rongone dio sus primeros pasos en la industria en 2001 como ejecutivo en relaciones con clientes, merchandising, cadena de suministro e inteligencia de negocio de Fendi, cargo que regentó hasta 2011, cuando Yves Saint Laurent le fichó como director de operaciones en Francia. Paralelamente, en 2019, Rongone se incorporó al comité ejecutivo de Kering, y ese mismo año fue nombrado director ejecutivo de Bottega Veneta. Al mismo tiempo, desde el pasado octubre es miembro del consejo de supervisión de Leica Camera AG.

Bottega Veneta elevó su cifra de negocio de 2024 un 4% mientras Moncler redujo su facturación un 1% a cierre de los nueve primeros meses del ejercicio actual

Moncler redujo su facturación en un 1% durante los nueve primeros meses de su año fiscal, concluyendo con unos ingresos de 1.841,3 millones de euros, en la línea de los 1.865,7 millones que registró en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, Bottega Veneta se ha consolidado como el punto de luz de la cartera de Kering. La casa italiana elevó su facturación en 2024 hasta 1.713 millones de euros, un 4% más en datos reportados y un 6% más en comparable, apoyada en el crecimiento de la tienda propia y en una política de wholesale más selectiva. En el primer semestre de 2025, Bottega Veneta anotó una cifra de negocio de 846 millones de euros, un 1% más, con un incremento del 3% en la red de retail y un margen operativo recurrente del 15%.

Tras apuntar una reducción a doble dígito en las ventas del buque insignia del conglomerado, Gucci, en los últimos trimestres, el consejero delegado de Kering, Luca De Meo señaló a finales de noviembre su previsión de apostar con mayor intensidad por sus firmas Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga.