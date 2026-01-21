Fimi estrena la edición de su centenario con más de 700 marcas expositoras

Modaes

Babykid Spain + Fimi, la feria dedicada al sector infantil, celebra una nueva edición de invierno en su recinto habitual de Feria Valencia desde hoy hasta el próximo viernes 23 con más de 735 marcas expositoras, un 7% más que en la última edición. El evento celebrará, además, el centenario de Fimi.

El certamen, especializado en el sector infantil, contará con un total de 735 marcas procedentes de 44 países en representación de las principales categorías del universo infantil, como puericultura, complementos, juguetes y calzado. En cuanto al público, el registro previo de la feria ya ha superado los 5.000 profesionales que acudirán a la cita.

El evento tendrá lugar en Feria de Valencia, en un pabellón con una superficie de 20.000 metros cuadrados, tras el cambio de ubicación que viene de la mano de la expansión de la feria. En su última edición, celebrada en enero de 2025, el evento contó con más de 300 expositores de 49 países a escala global.

Fimi Kids Fashion Week presentará las colecciones de Abel&Lula, Amarca Kids, Artesania Filita, Boboli, Canada House, Dadati, Javilar, Marae Kids, Mayoral, Monamur by Mou-te, Nath by Tuc Tuc, Newness, Nora Baby Bags by Cambrass, The Boston Kids o Tuc Tuc entre hoy y la jornada de mañana.

Fimi celebrará su centenario a través de una exhibición inmersiva y con un desfile conmemorativo

Babykid Spain + Fimi celebrará su legado centenario con una exposición bajo el nombre 100 Ediciones de Moda Infantil, un recorrido inmersivo por la historia de la feria. Además, se llevará a cabo un desfile conmemorativo, Fimi 100, que se celebrará hoy y contará con la participación de Babidu, Babybol, Belan, Cua-Cuak, Dadati, Eva Schulz Showroom, Fina Ejerique, Foque, Granlei, Javilar Kids, Manuela Montero, Martín Aranda, Mayoral, Newness, Ponto por Ponto, Rapife, Sardon, Siena Hair Accesories, Tartaleta y Tuc Tuc.

El evento se ha convertido en una de las ferias históricas del sector de la moda en España, debutando en el recinto de Ifema de Madrid en enero de 2014. El certamen, propiedad de Feria de Valencia, se había desarrollado hasta entonces en la ciudad del Turia. En la capital española, el salón se había ubicado hasta 2018 en el Palacio de Cristal en la Casa de Campo. El traslado de Valencia a Madrid sirvió de revulsivo para Fimi, que había estancado su crecimiento y, en 2019, la feria regresó a Valencia.

La feria está organizada por la Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) y Feria Valencia, y cuenta con el apoyo de Icex España Exportación e Inversiones y el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace).

El objetivo de Fimi se focaliza en impulsar el sector de la moda infantil, perjudicado por la baja natalidad generalizada, especialmente en España. Según datos de Asepri, el sector se apoya principalmente en las exportaciones, que copan el 52% del volumen, con países como Italia o Portugal como principales compradores.