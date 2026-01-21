La confianza del consumidor de moda en España se estanca: optimismo pero con cautela

Modaes

El informe Panorama by Kantar 4T 2025, que analiza trimestralmente la confianza del consumidor español, refleja que el cierre de 2025 se produjo en un entorno más estable, con una ligera mejora de la confianza y un aumento de la percepción positiva del momento de compra. Teresa de Ledesma, directora de márketing en Kantar España, explica que “los datos muestran un mayor equilibrio entre las expectativas económicas y la gestión cotidiana del hogar, especialmente en un periodo marcado por el impulso estacional de final de año”.

La economía mundial sigue creciendo de manera contenida, con señales de mayor estabilidad que se trasladan al consumidor español. Según Kantar, esto ha impulsado el dinamismo del consumo privado, beneficiando especialmente a sectores como moda, ocio y tecnología, donde se percibe un repunte del optimismo entre los consumidores al cierre de año.

El optimismo sobre el momento de compra ha repuntado en la mayoría de categorías. Sin embargo, la cesta básica, dentro de la cual Kantar recoge la moda, se ha estancado en el 48% con desempeño dispar de cada una de las áreas de producto que la componen. Sólo el 44% de los consumidores piensan que es buen momento para comprar ropa y complementos, un dato que coincide con el estudio del trimestre anterior. En contraste, la alimentación subió hasta el 50% y los productos de belleza hasta el 45%. La confianza de los consumidores en la compra de productos de limpieza ha bajado, pero se mantiene alta, en el 52%.

Situación económica

En el ámbito doméstico, los hogares valoran su situación económica inmediata con 34 puntos sobre 100, frente a los 31 puntos del trimestre anterior, lo que refleja una sensación de mayor estabilidad en el día a día. Las expectativas a seis meses permanecen en terreno negativo, aunque muestran una levísima mejoría de un punto respecto del anterior informe, mostrando que la prudencia sigue presente.

La capacidad para cubrir gastos mensuales se mantiene sólida: un 78% de los españoles afirma poder llegar a fin de mes, lo que supone un incremento de tres puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (75%). No obstante, un 22% sigue enfrentando dificultades, un factor que condiciona decisiones de gasto discrecional, incluido el consumo de moda.

El ahorro continúa siendo una prioridad para los hogares. Ocho de cada diez españoles aseguran poder destinar parte de sus ingresos al ahorro, sin cambios significativos respecto a finales de 2024, lo que indica que, pese a la mejora de la confianza, los consumidores siguen gestionando sus finanzas con prudencia. Esta actitud también afecta el gasto en moda y productos no esenciales.

En cuanto al empleo, la percepción del mercado laboral se mantiene estable. Un 38% de los consumidores cree que el desempleo aumentará en los próximos doce meses, sin variación significativa respecto al trimestre anterior. El temor personal a perder el puesto sube ligeramente hasta 9% dos puntos porcentuales más que en el último estudio de Kantar, lo que refuerza la prudencia en la planificación de gastos y compras de moda.

El uso de la inteligencia artificial (IA) en la búsqueda de información muestra una clara brecha generacional. Solo un 37% de los españoles confía “mucho o bastante” en los datos generados por IA, frente a un 59% que confía poco o nada. Los jóvenes de 25 a 34 años, colectivo que es clave para el consumo digital de moda, son los que más confían, llegando al 49%. Por otro lado, las personas con edades comprendidas entre 45 y 65 años son los que muestran más cautela frente a la IA: solo un 27% confían mucho o bastante en esta tecnología.

En cuanto a comportamiento digital, uno de cada tres usuarios reduce los clicks a la web tras realizar una búsqueda con IA, especialmente entre los 25 y 34 años, donde el 52% se queda con la respuesta directa. Aun así, más del 60% sigue profundizando en los enlaces, lo que indica que la IA complementa, pero no sustituye, la navegación.

Pese a la prudencia general, los datos reflejan un consumidor más equilibrado entre expectativas y gestión del hogar. Kantar destaca que “esta convivencia entre avance y cautela subraya la importancia de ofrecer claridad y transparencia, elementos clave para acompañar a los consumidores en procesos de compra, especialmente en moda y categorías de decisión más compleja”. El repunte del optimismo deja un horizonte positivo para las ventas de moda en 2026, aunque la prudencia sigue siendo el hilo conductor del gasto.

El informe Panorama by Kantar se basa en unas 1.200 encuestas a consumidores españoles, divididas en cuatro oleadas anuales. Los datos recogen expectativas y comportamiento de los consumidores, incluyendo percepción del hogar, proyecciones económicas, gasto y uso de tecnologías digitales. Los resultados, según Kantar, reflejan la evolución de la confianza del consumidor a lo largo del tiempo.