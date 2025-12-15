‘Why are you obsessed with One Dilemma?’, la historia detrás de los ‘jeans’ con estrella

La marca, que se coló en el algoritmo de las generaciones más jóvenes durante meses con una estética dosmilera, prendas de tiro bajo, tachuelas y parches en forma de estrellas, fue fundada en 2023 por tres socias de veintiún años.