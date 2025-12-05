Boggi Milano, a por la Copa Mundial de la Fifa 2026 como proveedor oficial del evento

Modaes

Boggi Milano entra al campo. La compañía italiana de moda masculina se incorpora al mundo del fútbol como proveedor de ropa formal de la Fifa y licenciatario oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026 y de la Copa Mundial Femenina de la Fifa 2027. Las prendas estarán acompañadas de una colección cápsula dedicada al evento deportivo.

El proyecto arranca este 5 de diciembre de 2025 con el sorteo de la Copa Mundial de la Fifa 2026 en Washington y acompañará los momentos clave de los torneos hasta la Copa Mundial Femenina de la Fifa 2027.

En las últimas semanas, el sector de la moda ha dado un paso más allá en su relación con el mundo del deporte. El último adentrase en la categoría ha sido Decathlon, que anunció ayer su nuevo proyecto como proveedor oficial de los uniformes del Comité Paralímpico Internacional en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo del próximo año.

El grupo italiano Moncler, especializado en moda outdoor regresará al epicentro de los deportes de invierno también como patrocinador oficial del Comité Olímpico Brasileño y como sponsor técnico de la Federación Brasileña de Deportes de Nieve.

En noviembre, se anunció también el patrocinio de El Pulpo a la selección femenina de fútbol sala. La compañía gallega diseñó el traje oficial del equipo, con el que viajaron a Filipinas para participar en el mundial femenino.

Boggi Milano, que tiene su sede en Milán, cuenta con alrededor de 225 tiendas en más de 58 países. La compañía echó a andar en 1939 en Nápoles, y puso en marcha veinte años después su primer flagship store en la plaza San Babila de la ciudad italiana. El grupo inició su internacionalización en 1996, cuando abrió su primera tienda en Ginebra (Suiza). Sin embargo, no fue hasta la década de los 2000 que la compañía dio un nuevo impulso con la apertura de nuevas tiendas en el extranjero y un reposicionamiento de la marca.