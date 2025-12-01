Moncler regresa a los Juegos Olímpicos de invierno con el equipo brasileño

Modaes

Moncler regresa a sus orígenes deportivos. El grupo italiano especializado en moda outdoor regresa al epicentro de los deportes de invierno como patrocinador oficial del Comité Olímpico Brasileño y como sponsor técnico de la Federación Brasileña de Deportes de Nieve. Cuenta además con Lucas Pinheiro Braathen como embajador de marca, el campeón del mundo en esquí alpino que representará a Brasil en los próximos Juegos Olímpicos.

“Volver a los Juegos de Invierno tiene una gran importancia para Moncler, no sólo como celebración de nuestros orígenes, sino también para continuar empujando los límites del rendimiento y del estilo, ahora en el escenario más grande del mundo de los deportes de invierno”, señaló Remo Ruffini, consejero delegado y presidente de la compañía.

Moncler diseñó el vestuario de la primera expedición exitosa al K2, la montaña más alta del mundo

Publicidad

Desde el diseño del equipamiento de la primera expedición exitosa al K2, la montaña más alta del mundo, en 1954 hasta la confección del vestuario del equipo nacional francés de esquí en su triunfo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968, la compañía ha estado ligada al mundo deportivo desde sus inicios.

Milano Cortina 2026 se celebrará del próximo 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

La compañía recibió, el pasado junio, el quinto puesto entre las 500 empresas más sostenibles del mundo, según la clasificación de Las empresas más sostenibles del mundo 2025, elaborada por la plataforma de estadísticas Statista en colaboración con la revista Time. Ocupa, además, el primer puesto entre las empresas italianas de la clasificación, y el primer puesto en el sector mundial de ropa, calzado y artículos del ránking.

Moncler ha reducido su facturación en un 1% durante los nueve primeros meses de su año fiscal, que ha cerrado con unos ingresos de 1.841,3 millones de euros, en la línea de los 1.865,7 millones que registró en el mismo periodo del año pasado.