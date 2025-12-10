Turquía estructura su sistema de reciclaje textil posindustrial de la mano de GFA

Modaes

Turquía arma su sistema de reciclaje. Global Fashion Agenda ha lanzado Circular Fashion Partnership: Turquía, un nuevo proyecto diseñado para construir un sistema nacional capaz de capturar y reciclar desechos textiles posindustriales a partir de 2026. De esta manera, se conectarán las fábricas, las plantas de reciclaje y las marcas para dar una segunda vida a los deshechos de las plantas de uno de los principales productores de ropa del mundo.

El programa llevará a cabo una serie de actividades a partir del próximo año, como la evaluación de residuos, el desarrollo de capacidades a través de un modelo de formación, sesiones de emparejamiento sobre reciclaje y mesas redondas con responsables de políticas.

“El objetivo es ayudar al país a preparar su sector textil para el futuro, liberando nuevo valor económico de los residuos y fortaleciendo su competitividad en un mercado global cada vez más regulado”, ha señalado Global Fashion Agenda en un comunicado.

Circular Fashion Partnership ayudará a los proveedores a prepararse para los requisitos regulatorios de la Unión Europea

Circular Fashion Partnership está dirigido por Global Fashion Agenda junto a Rematters, una empresa turca de consultoría e ingeniería dedicada al sector textil, y cuenta con el apoyo de los socios de implementación Reverse Resources, Closed Loop Fashion y Circle Economy Foundation, con financiación de la Fundación H&M.

La iniciativa también ayudará a los proveedores a prepararse para la evolución de los requisitos regulatorios, incluidas las obligaciones de circularidad y reducción de residuos promovidos por la Unión Europea, a la vez que fomenta la colaboración a nivel nacional para impulsar un cambio estructural a largo plazo.

Este proyecto forma parte del Foro Global de Moda Circular (Gcff, por sus siglas en inglés) de Global Fashion Agenda, que ha implementado modelos similares en países como Bangladesh, Camboya e Indonesia. En estos mercados, las iniciativas del Gcff han rastreado digitalmente más de 21.000 toneladas de residuos textiles y han conectado a más de cien fábricas y veinte marcas globales con socios de reciclaje.