Denim Première Vision crece en su séptima edición con más de 2.300 asistentes

Denim Première Vision se consolida en el corazón de la moda italiana. La feria especializada en tejidos celebró su séptima edición consecutiva en Milán, del 23 al 25 de noviembre, alcanzando la participación de más de 2.300 profesionales internacionales en representación de más de 50 países a nivel global.

La feria de denim, que se celebra de manera itinerante desde 2018, tuvo lugar en el Superstudio Più, en el número 27 de la Via Tortona de Milán. Durante dos jornadas llenas de conferencias y actividades, el evento contó con las propuestas de más de 65 expositores para la temporada de primavera-verano de 2027. En su anterior celebración de este año, que tuvo lugar del 14 al 16 de mayo, la cita contó con 2.100 visitantes.

Algunos de las marcas participantes en la séptima edición de la feria parisina fueron nombres destacados del lujo y de la gran distribución como Alexander McQueen, Bestseller, Zara, Diesel, Dolce&Gabanna, Marni, Max Mara, Gucci, Vivienne Westwood o The Row, que acudieron a la presentación de tendencias, tejidos e innovaciones en sus productos.

Denim Première Vision ha contado con diferentes perfiles del sector en su último programa, como Amy Leverton, consultora y fundadora de Denim Dudes, o Kristian Guerra, diseñador de 44 Level Group. Ambos participaron en los encuentros sobre tendencias y códigos estéticos de la séptima edición de la feria.

Tras la cita de Milán, la división de moda de GL Events continuará con su calendario internacional. Hoy da comienzo la feria Blossom Première Vision, que se celebrará en el Carreau du Temple de París hasta el jueves. Première Vision New York tendrá lugar el 13 y 14 de enero de 2026 en Tribeca 360. La feria principal, Première Vision Paris, regresará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Paris Nord Villepinte.

El calendario seguirá en Canadá con Première Vision Montreal el 21 y 22 de abril de 2026 en el Grand Quay, y Denim Première Vision volverá a Milán el 20 y 21 de mayo de 2026. El ciclo concluirá con una nueva edición de Blossom PV los 3 y 4 de junio de 2026 en París.