Sin Premium ni Seek, Berlín recompone su mapa de moda a través de la ‘fashion week’

En la industria de la moda de Berlín hoy pesan más los minutos de desfile que los metros cuadrados de feria. Tras dos décadas en las que Premium, Panorama y Seek marcaron el pulso del negocio, la capital alemana afronta 2026 prácticamente sin grandes citas B2B como antaño y, consecuentemente, con la Berlin Fashion Week convertida en centro de gravedad del sector.

Premium, creada en 2003, fue durante años el gran salón profesional de la ciudad. Tras el parón de la pandemia y un intento de relanzar el formato en 2022 y 2023, el grupo anunció en noviembre de 2023 que la edición prevista para enero del año siguiente no se celebraría y que el modelo se daba por concluido, mientras su feria hermana Seek seguía adelante. Panorama, otro de los pilares del calendario, dejó de celebrarse tras su última edición en enero de 2020. Seek aguantó algo más, convertida en plataforma de larga duración, pero en 2025 el Senado de Berlín ya no la incluye entre los eventos respaldados.

El cierre de Premium coincidió con un cambio de ciclo en su dirección. En 2023, la fundadora y directora general, Anita Tillmann, se retiró de la gestión diaria tras casi 21 años al frente del grupo, manteniéndose sólo como asesora estratégica. Su salida y el final del salón cerraron entonces la etapa en la que Berlín aspiraba a competir con las grandes ferias europeas, siguiendo la estela de la desaparición de la histórica feria Bread&Butter.

Sin Premium ni Panorama y con Seek apagada, la ciudad se queda sin su rol como principal escenario profesional para la moda del norte de Europa. El negocio, antes concentrado en pabellones, se dispersa en showrooms permanentes, pop ups de marcas, proyectos directos al consumidor y un calendario de eventos repartido por la ciudad. El peso simbólico e institucional recae ahora únicamente en la Berlin Fashion Week.

La Berlin Fashion Week se mantiene como columna vertebral de la moda alemana

El Senado ha redirigido recursos y relato hacia la pasarela. “La Berlin Fashion Week ha ganado en los últimos años una enorme visibilidad y relevancia, y es impresionante ver cuántos talentos creativos se consolidan aquí, regresan temporada tras temporada y crecen de forma visible”, ha subrayado Michael Biel, secretario de Estado de Economía. Según el responsable, la combinación de voces consolidadas, nuevas perspectivas y una presencia internacional en crecimiento demuestra el potencial de Berlín como plaza de moda y sirve de argumento para que el Gobierno local mantenga la inversión en este entramado.

La próxima edición, de otoño-invierno 2026, se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero en su ya habitual formato de fin de semana. El programa incluirá 30 desfiles, además de presentaciones y charlas repartidas por espacios icónicos de la ciudad, con la libertad, la inclusión, la diversidad y la creatividad como bandera.

El núcleo creativo pasa por el programa Berlin Contemporary, que reunirá a nombres como Andrej Gronau, Balletshofer, GmbH, Haderlump Atelier Berlin, Kenneth Ize, Laura Gerte, Sia Arnika o William Fan. A su alrededor, el calendario incorporará marcas consolidadas como Danny Reinke, Kilian Kerner o Marc Cain.

“Nuestros formatos se encadenan entre sí y nos permiten apoyar de múltiples maneras a los talentos en y desde Alemania y facilitarles el diálogo directo con los visitantes”, ha explicado Christiane Arp, presidenta de Fashion Council Germany, celebrando el regreso de numerosas marcas dirigidas por mujeres. “Lo que en otros lugares se reivindica, en la Berlin Fashion Week es una realidad”, ha añadido.

Copenhague, Madrid, Barcelona y Berlín empiezan a entrar en las quinielas como alternativas periféricas a las cuatro grandes capitales, pero la ciudad alemana afronta el reto de sostener su industria sin el efecto tractor de las ferias. Por su parte, la ciudad apuesta por una semana de la moda más regulada y más conectada con la cultura local, que concentre talento, compradores y activismo, a modo de estrategia para recuperar su atractivo business.