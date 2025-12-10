El IPC de China sube al 0,7% en noviembre y marca máximos de veintiún meses

Agencias

El índice de precios de consumo (IPC) de China ha registrado en noviembre una subida interanual del 0,7%, acelerándose respecto del alza de los precios del 0,2% en octubre y alcanzando su nivel más alto en 21 meses, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

De este modo, la tasa de inflación interanual del gigante asiático ha evitado por segundo mes consecutivo la deflación, aunque en el acumulado de los once primeros meses de 2025 el promedio de inflación se ha situado en el 0%.

De su lado, la tasa de inflación subyacente, que excluye de su cálculo los alimentos y de la energía por su mayor volatilidad, anotó en noviembre un alza interanual del 1,2%.

Asimismo, en el caso de los precios de producción industrial, la referencia agudizó su caída en el penúltimo mes del año, con una lectura del -2,2% frente a un -2,1% en octubre, ampliando a 38 meses consecutivos la secuencia deflacionaria.

El principal impulsor del repunte del IPC fue un aumento mayor de lo esperado en los precios de los alimentos (+0,2%) debido al encarecimiento de las verduras frescas (+14,5%), ha destacado Lynn Song, economista jefe para China de ING Research, quien anticipa que el alza de los precios de los alimentos podría continuar en los próximos meses.

“El reciente impulso positivo del IPC podría generar una pequeña lectura positiva para 2025 en su conjunto”, ha señalado el experto, aunque no espera que esto limite la flexibilización de la política monetaria del Banco Popular de China el próximo año.

“Recientemente, se ha centrado la atención en lograr un buen comienzo para 2026, el primer año del próximo Plan Quinquenal. Esto probablemente requerirá una nueva ola de políticas de apoyo en los primeros meses del próximo año. Por lo tanto, estimamos recortes de tipos de 20 puntos básicos en 2026”, ha augurado.