Coupang: el consejero delegado dimite tras la filtración masiva de datos

Coupang se despide de su consejero delegado, Park Dae-jun, que dimite después de la enorme filtración de datos en noviembre. El gigante surcoreano de ecommerce vio filtradas alrededor de 33,7 millones de cuentas de sus clientes, lo que se ha convertido en un escándalo nacional.

La compañía surcoreana ha anunciado este miércoles que el director administrativo de su empresa matriz en Estados Unidos, Harold Rogers, sustituirá a Dae-jun como consejero delegado interino.

El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, ha afirmado que el Gobierno llevará a cabo una “investigación exhaustiva” y tomará medidas contra “cualquier ilegalidad” cometida por la empresa. De hecho, a principios de esta semana, la policía surcoreana realizó una redada en las oficinas de la compañía en Seúl como parte de su investigación.

Coupang registró la filtración masiva de datos el 18 de noviembre, con alrededor de 33,7 millones de cuentas de clientes afectadas. La filtración personal incluyó nombres de clientes, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, sus direcciones de envío y algunos de los historiales de compra. Sin embargo, según la compañía, no se vieron afectados los detalles de pago ni las credenciales de inicio de sesión.

El acceso no autorizado a la información personal comenzó el 24 de junio a través de servidores en el extranjero, y según medios nacionales, uno de los exempleados de Coupang sería sospechoso de la filtración, ante lo cual la compañía presentó su denuncia a la policía.

La empresa, conocida como el Amazon de Corea del Sur, se disculpó públicamente cuando la filtración salió a la luz. Mientras tanto, el Gobierno sigue investigando si la compañía incumplió en algún momento las normas de seguridad.

Según los últimos datos publicados, correspondientes al tercer trimestre de 2025 (terminado el 30 de septiembre), Coupang registró una facturación de 9.267 millones de dólares, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando anotó una cifra de negocio de 7.866 millones de dólares.

La empresa surcoreana también ha visto dispararse su beneficio en el periodo, hasta un 48%. Si en el tercer trimestre de 2024 obtuvo unas ganancias por valor de 64 millones de dólares, en el mismo periodo de este año la cifra se ha incrementado hasta 95 millones de dólares. El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, por su parte, también ha aumentado un 20% hasta 413 millones de dólares.