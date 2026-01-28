Gordon Brothers adquiere LK Bennett y prepara su plan de expansión

Modaes

Gordon Brothers engorda cartera. La compañía, liderada en Reino Unido por Mark y especializada en rescate de empresas en apuros, ha adquirido la marca londinense de moda de lujo en una transacción cuyo valor no ha trascendido. LK Bennet, que atraviesa un momento económico crítico, fue tanteada a principios de enero por la británica Next.

La multinacional adquiere así tanto la marca como sus activos de propiedad intelectual relacionados con los administradores conjuntos de LK Bennett Fashion Limited.

Como nuevos propietarios de la firma, Gordon Brothers evaluará diversas estrategias de comercialización, con énfasis en fortalecer las relaciones con los minoristas, continuar expandiendo la marca mediante oportunidades de marketing creativas e innovadoras que deleiten al consumidor y ampliar la cartera de licenciatarios y franquiciados, según han detallado en un comunicado.

Gordon Brothers pondrá el foco, además, en la transición de LK Bennet al modelo de activos reducidos, como ya hizo con la expansión global de la marca Laura Ashley en 2020, cuando adquirió la compañía. A inicios de enero, sin embargo, la compañía vendió Laura Ashley a Marquee Brands.

LK Bennett cuenta con una red de tiendas físicas compuesta por nueve locales en Reino Unido y diversas franquicias. La compañía, que emprendió la búsqueda de un nuevo comprador asesorada por la consultora Alvarez&Marsal (A&M), ya solicitó la suspensión de pagos a principio de este mes.