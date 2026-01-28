Galeries Lafayette completa la venta del edificio de BHV tras el escándalo con Shein

Modaes

Galeries Lafayette se deshace, al fin, del edificio de los grandes almacenes parisinos BHV Marais. El acuerdo se produce en plena polémica por la instalación de la primera tienda permanente de Shein en el país, según ha avanzado WWD. Los términos de la operación no han trascendido, pero la propiedad está valorada en 300 millones de euros.

En un principio, la Société des Grands Magasins (SGM) figuraba como principal opción compradora, aunque se descartó. Según las últimas informaciones, podría ser Brookfield Asset Management, gestor de activos canadiense, quien se hiciera con el edificio, ha adelantado AFP. El grupo SGM continuará gestionando el inmueble bajo la nueva estructura de la propiedad.

La decisión de SGM de acoger al gigante asiático de ultrafastfashion ha provocado protestas entre los operadores tradicionales de la industria de lujo. El movimiento causó la salida de Dior, Sandro, Maje, Agnès B. y Rive Droite, entre otros.

Galeries Lafayette acordó poner fin a su acuerdo con SGM el año pasado, huyendo de una crisis reputacional

Publicidad

Galeries Lafayette decidió poner fin a su acuerdo con SGM en noviembre del año pasado, retirando su marca de siete grandes almacenes regionales del mismo nombre operados por esta compañía en Francia tras la llegada de Shein.

Así lo confirmó Galeries Lafayette a través de un comunicado oficial remitido este martes, en el que se notifica el acuerdo de rescisión de los contratos de afiliación en vigor desde 2021. El movimiento permitió al grupo francés alejarse de la crisis reputacional de los almacenes.

Semanas más tarde, Galeries Lafayette ponía a la venta el inmueble, tras agotarse el calendario pactado en 2023, cuando Galeries Lafayette vendió el negocio de BHV a SGM. Aquel acuerdo contemplaba que el nuevo propietario del gran almacén tenía hasta final de 2025 para comprar también el edificio, con vencimiento fijado en 19 de diciembre.