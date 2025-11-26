India: nuevo marco laboral para más de 640 millones de trabajadores

Celia Oliveras

India sacude el mapa mundial del trabajo. El país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes, no se alza aún como el territorio con más trabajadores, un puesto que ocupa desde hace años China. La creciente población en India y los esfuerzos gubernamentales para mantener los ritmos de crecimiento económicos, sin embargo, contrasta con el envejecimiento de la población en edad de trabajar que está viviendo China, abriendo una ventana de oportunidad para el mercado indio.

Ahora, los más de 640 millones de trabajadores del país afrontan un nuevo paradigma con la mayor reforma laboral en todo el mundo de las últimas décadas. El recién implementado marco regulatorio busca aumentar el nivel de vida en el país, cuya economía se prevé que crezca un 6,6% a cierre de 2025. La reforma, además, pretende también facilitar el crecimiento de las empresas para que compitan con otros actores internacionales.

Según los últimos datos oficiales, el país contaba a cierre de 2024 con un total de 643 millones de trabajadores, un incremento de más de 168 millones de trabajadores en términos absolutos en los últimos seis años. Durante ese periodo, además, el Gobierno del país destaca que la tasa de paro ha caído de un 6% en 2018 a situarse en sólo un 3,2% a cierre de 2024, y más de quince millones de mujeres han entrado al mercado laboral.

Con el objetivo de adaptar la legislación laboral a un mercado que suma millones de trabajadores cada año, así como para adaptarse a la digitalización, automatización y, en general, a la evolución de la economía india, el pasado viernes el Gobierno de Narenda Modi empezó a implementar cuatro códigos laborales que reorganizarán la legislación laboral en el país. Estas cuatro normas surgen como resultado de la simplificación de 29 leyes existentes, algunas de las cuales fueron redactadas durante el dominio colonial británico sobre el país, y tienen el objetivo, según ha explicado el Ejecutivo, de “asegurar mejoras salariales y de salud y seguridad”.

Para ello, el nuevo marco laboral ha puesto el foco tanto en derechos básicos como la cobertura de la seguridad social o el incremento de salarios, así como en las especificidades del mercado laboral indio, que pasan por el trabajo temporal o la presencia de las mujeres en el mercado laboral. En el trasfondo de esta medida, además, el Gobierno de Modi también busca simplificar el cumplimiento laboral para las empresas y atraer la inversión privada internacional a India.

“El anterior marco no respondía a las realidades cambiantes de la economía en términos de empleo, creando incertidumbre y aumentando la carga administrativa tanto para los trabajadores como para la industria”, explica el Ministerio de Trabajo del país. Entre las principales modificaciones, el nuevo marco laboral incluye la prohibición de contratos informales de trabajo, a través de una carta de nombramiento del puesto de trabajo obligatoria, así como el aumento de la cobertura de la seguridad social y del salario mínimo para sectores como los trabajadores a tiempo parcial o subcontratados.

Respecto al salario mínimo, los cuatro códigos establecen que todos los trabajadores, incluyendo los de sectores formales e informales, deberán percibir un salario mínimo universal. Según el propio Gobierno, antes de la reforma la ley cubría únicamente un 30% de la economía, afectando sólo a los sectores formales. Aunque el Ejecutivo no ha marcado una cifra oficial en la que se situará dicho salario mínimo, asegura que se establecerá en base a al nivel de vida, con margen de variación regional, pero que ningún territorio podrá fijar un salario inferior a una cifra base.

Otro de los principales focos de este nuevo marco pasa por los trabajadores subcontratados, con las empresas dedicadas a ello habiendo ahora de destinar un 1,2% de su facturación al pago de la Seguridad Social a sus trabajadores. Según los datos del Gobierno, actualmente existen 10 millones de personas subcontratadas en el país, una cifra que aumentará hasta los 23,5 millones de personas para 2030.

Además, los cuatro códigos simplificados eliminan las restricciones para contratar a mujeres en ciertos puestos de trabajo y en turnos nocturnos y reducen el número de empresas que necesitarán de una aprobación del Gobierno para llevar a cabo despidos, de 100 trabajadores a 300 trabajadores, entre otros. Esta medida ha sido duramente criticada por los sindicatos del país, que denuncia que será más fácil despedir al personal.

Desde el punto de vista empresarial, la simplificación normativa tiene también el objetivo de elevar la competitividad de las compañías de un país con un Producto Interior Bruto (PIB) de cuatro billones de dólares. “Estos códigos empoderan tanto a los trabajadores como a las empresas, creando una fuerza laboral protegida y adaptada a un marco de trabajo cada vez más cambiante, allanando así el camino hacia un país más resiliente, competitivo y autosuficiente”, destaca el Gobierno.