China: un gigante que crece al 4,9% en 2025 pero se ralentiza a las puertas del nuevo año

Pablo Bueno

La demanda exterior sigue tirando de la economía china. El sólido crecimiento del país en el tercer trimestre de 2025 se apoyó en la resiliencia de las exportaciones, aunque volvieron a aflorar señales de debilidad de la demanda interna, según el último informe China Economic Update del Banco Mundial. El Producto Interior Bruto (PIB) chino avanzó un 1,1% trimestral entre julio y septiembre, elevando el crecimiento acumulado del año hasta el 5,2% interanual.

“Pese a la incertidumbre en materia de política comercial”, apunta el informe, “la demanda procedente de países en desarrollo sostuvo las exportaciones”. Por otra parte, “las políticas de estímulo fiscal y monetario tiraron del consumo y la inversión domésticos”. No obstante, el organismo advierte de que el gasto de los hogares sigue contenido, afectado por un mercado laboral débil y por los efectos patrimoniales derivados de la caída de los precios de la vivienda.

El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico de China se modere hasta el 4,9% en 2025 (sólo una décima menos que en 2024) y el 4,4% en 2026, en un escenario en el que el consumo seguirá presionado por el ajuste inmobiliario y unas expectativas de ingresos prudentes. La inversión podría recibir un impulso limitado por nuevos estímulos fiscales anunciados en octubre y por una mayor estabilidad en la política comercial global.

Sin embargo, la institución subraya que “la debilidad de los márgenes empresariales y la prolongación del ajuste del sector inmobiliario podrían frenar una recuperación más intensa”. El crecimiento de las exportaciones también tenderá a suavizarse, aunque la reducción parcial de aranceles tras octubre podría ofrecer cierto apoyo adicional.

En este contexto, el Banco Mundial señala que “la prioridad de la política económica china pasa por reforzar la demanda interna en un entorno externo incierto”. El informe aboga por “combinar estímulos a corto plazo con reformas estructurales orientadas a fortalecer la protección social, mejorar el entorno empresarial, facilitar un ajuste ordenado del sector inmobiliario y reforzar la sostenibilidad fiscal local”.

El organismo dedica además un apartado específico al elevado nivel de ahorro de los hogares chinos, que alcanza el 31% de la renta disponible, concentrado principalmente en vivienda y depósitos bancarios. Para impulsar el consumo, el Banco Mundial considera clave desarrollar instrumentos financieros alternativos como planes de pensiones, seguros de vida o fondos de inversión; profundizar en los mercados de capitales y avanzar en reformas financieras que permitan una asignación del capital más eficiente y alineada con el crecimiento a largo plazo.