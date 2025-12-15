Calzedonia refuerza Tezenis en Madrid con su mayor ‘flagship’ de España

Modaes

Calzedonia apuntala la red de Tezenis en España. La cadena joven propiedad de la compañía italiana de moda íntima y calcetería ha subido la persiana de una nueva tienda insignia en el número 7 de la calle Preciados, en el centro de Madrid. El grupo italiano, que en el último año ha impulsado el nuevo concepto de Intimissimi Uomo, ha sacado partido del desarrollo de Intimissimi o Tezenis, al tiempo que ha seguido reordenando su red de tiendas.

Con una superficie total de 370 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la nueva tienda de Tezenis se convierte en el local más grande de la marca en España, alcanzando un total de 129 puntos de venta en el territorio.

Según consta en las cuentas de la sociedad Franchising Calzedonia correspondientes a 2024, que fueron depositadas en el Registro Mercantil a principios de septiembre, la empresa italiana finalizó dicho ejercicio en España con una cifra de negocio de 331,95 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,96% respecto a 2023, cuando la sociedad alcanzó una cifra de negocio de 310,35 millones de euros.

Calzedonia cuenta con una red de 356 puntos de venta en España, y otros 317 en régimen de franquicia

Entre los últimos movimientos de la compañía, destaca la puesta en marcha de una nueva tienda de Intimissimi en Italia, ubicada en Via Montenapoleone, en el distrito del centro histórico de Milán. Con más de 250 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la nueva apertura se suma a la red de 484 puntos de venta de la cadena en Italia, del total de 1737 establecimientos con los que opera en más de 54 países alrededor del mundo.

Calzedonia opera a través del hólding Oniverse en España con una red de 356 tiendas sujetas a explotación directa y 317 en régimen de franquicia, frente a las 330 tiendas propias y 337 franquicias de 2023. Las marcas comerciales presentes en el país son Calzedonia, Intimissinni, Intimissinni Uomo, Tezenis y Falconeri.

Para el ejercicio 2025, los objetivos de Oniverse pasaban por “superar ligeramente la cifra de negocios del ejercicio existente respecto al ejercicio anterior, considerando un menor número de puntos de venta a final del ejercicio, como consecuencia de las decisiones estratégicas comerciales adoptadas de saneamiento que comportan diversos cierres o cambios en el canal de gestión de venta”.

A escala internacional, Oniverse concluyó el ejercicio 2024 con un alza del 13,5% en sus ventas, alcanzando los 3.500 millones de euros. A cierre del año anterior, el grupo contaba con un total de 5.732 tiendas, de las cuales 3.798 están fuera de Italia.