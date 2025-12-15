Ganni refuerza su cúpula: ficha a exdirectivos de Prada, Balmain y Estée Lauder

T.Alonso

Ganni continúa construyendo su organigrama para su nueva etapa bajo el mando de Laura du Rusquec. La compañía danesa ha dado a conocer tres fichajes estratégicos, con el nombramiento de Marcelo Noschese como presidente para América, Marie Valot como directora ejecutiva de comunicación y relaciones públicas y a Guillaume Dacquet como director ejecutivo de márketing e imagen. Los tres reportarán directamente a la consejera delegada y se integrarán en el comité ejecutivo del grupo, con el objetivo de reforzar la estructura global de la marca.

Con base en Nueva York, Noschese pilotará el negocio en América, con responsabilidad sobre retail, wholesale y comercio electrónico. Su mandato pasa por expandir la huella de Ganni en la región, asegurar la coherencia del posicionamiento y estrechar el vínculo con la comunidad en todos los canales. El directivo aporta experiencia internacional en Prada, Louis Vuitton y Ferragamo. En el pasado, ejerció como consejero delegado de Prada Americas, donde impulsó un crecimiento récord y consolidó la imagen de la firma en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Valot, por su parte, suma más de quince años de experiencia en comunicación de marca, destacando su rol en firmas de lujo como Balmain y Nina Ricci, además de su paso por la agencia KCD París. En su nuevo puesto, será responsable de ampliar la visibilidad y el alcance cultural de Ganni, así como de reforzar las relaciones en distintos mercados.

Por su parte, Dacquet se incorpora desde Estée Lauder Companies, grupo en el que lideró procesos de rebranding global y contribuyó a definir plataformas de comunicación a largo plazo. Anteriormente, ocupó varios cargos en la división de belleza de LVMH, con responsabilidades sobre marcas como Dior, Guerlain, Givenchy, Fresh y Stella McCartney. En Ganni, estará al frente de la estrategia global de márketing, la dirección de imagen y el contenido.

“Marcelo, Marie y Guillaume aportan una experiencia excepcional y un compromiso compartido con la innovación, la creatividad y la relevancia cultural”, ha señalado Laura du Rusquec, consejera delegada de Ganni. “A las puertas de una nueva fase para la casa, este equipo de liderazgo será clave para impulsar nuestra visión global con claridad y ambición”, ha añadido la ejecutiva.

Du Rusquec tomó las riendas de Ganni en 2024, procedente de Balenciaga, donde ejercía como consejera delegada adjunta tras una trayectoria en el grupo Kering y funciones de responsabilidad en Gucci y Pomellato. Su nombramiento supuso el relevo de Andrea Baldo, exprimer ejecutivo de Coccinelle, que llegó a Ganni en 2018 tras la entrada del fondo L Catterton en el capital. Bajo su mandato, la empresa encadenó cinco años de crecimiento a doble dígito, amplió su presencia minorista hasta 600 puntos de venta, diversificó la oferta de producto y avanzó en su agenda de prácticas responsables.

El propio Baldo sustituyó entonces en el cargo al cofundador de la firma, Nicolaj Reffstrup, que dio un paso al lado para centrarse en la estrategia a largo plazo de la compañía. Junto a la directora creativa, Ditte Reffstrup, el empresario contribuyó a convertir a Ganni en una marca indispensable del calendario de la fashion week de Copenhague y en uno de los nombres que han llevado el estilo escandinavo más allá de sus fronteras.

Hoy, la compañía cuenta con más de cuatrocientos empleados y oficinas en Copenhague, Londres, París, Nueva York y Shanghái. Además de una red de más de cincuenta tiendas propias en Europa, Estados Unidos y Asia, la marca está presente en seiscientos puntos de venta y su boutique online opera en 35 países, entre ellos Australia, Canadá y Corea del Sur. Según los últimos datos disponibles, en el ejercicio 2021, Ganni generó unas ventas de 120 millones de euros.