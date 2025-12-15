Circularidad: Mango lanza dos colecciones de Kids y Teen con fibras recicladas posconsumo

Pablo Bueno

Mango continúa ampliando su estrategia de sostenibilidad y economía circular. La compañía española ha lanzado dos nuevas colecciones cápsula para sus líneas Mango Kids y Mango Teen elaboradas con fibras recicladas posconsumo provenientes de la start up The Post Fiber. Estarán a la venta ya en diciembre tanto en tiendas seleccionadas como online.

La ampliación de la colaboración con The Post Fiber permite a Mango incorporar fibras posconsumo obtenidas a partir de prendas al final de su vida útil, que se recogen, trituran y transforman en hilo y tejido. De este modo, la compañía da una segunda vida al residuo textil y avanza hacia el cierre del ciclo del producto, una de las áreas críticas de transformación para la industria de la moda.

“La ampliación de estas cápsulas en Mango Kids y Mango Teen demuestra nuestro firme compromiso por escalar la circularidad en nuestras colecciones. Colaborar con The Post Fiber nos permite avanzar hacia una industria textil más responsable”, señala Berta Moral, directora de Mango Kids y Mango Teen.

Mango apunta a incrementar el uso de fibras recicladas hasta el 40% de sus colecciones para 2030

Mango participa en el capital de The Post Fiber a través de Mango StartUp Studio, consolidando su posición como una de las empresas pioneras en la incorporación de fibras recicladas posconsumo y en la promoción de modelos colaborativos para la gestión de residuos textiles.

En términos de sostenibilidad, la compañía ha logrado que el 72% de las fibras utilizadas en 2024 fueran de menor impacto ambiental, de las cuales un 25% eran recicladas. Con esta alianza, Mango apunta a incrementar el uso de fibras recicladas hasta el 40% de sus colecciones para 2030, en línea con sus objetivos de circularidad y reducción del impacto ambiental.

El lanzamiento de las cápsulas Kids y Teen no sólo refuerza la oferta de la compañía en un segmento estratégico, sino que también refleja una tendencia creciente en el sector de la moda hacia colecciones más responsables, donde la sostenibilidad y la colaboración con start ups innovadoras se convierten en elementos diferenciadores para las marcas que buscan liderar la transición hacia una industria más circular.

Dirigida por Sara Díez, The Post Fiber inició su actividad en 2024 impulsada por Textil Santanderina, ModaRe-, Hallotex y Margasa y el objetivo de alcanzar una capacidad de reciclaje de entre 35 millones y 50 millones de prendas en 2029. Un año después, Mango se incorporó al capital del grupo.