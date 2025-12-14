Coty avanza en su reestructuración: salen el presidente y la consejera de la delegada

Modaes

Coty da un vuelco a su cúpula como punto de partida de una reestructuración profunda. El proceso se iniciará con la salida del presidente, Peter Harf, y la posterior marcha de la consejera delegada, Sue Nabi. La compañía estadounidense de belleza inicia esta estrategia después de un comienzo de ejercicio fiscal a la baja.

Según ha adelantado Financial Times, JAB Holdings, el grupo propietario de Coty, anunciará próximamente el sustituto de Harf. Su salida, que se espera de forma inminente, se produce después de que el directivo, de 79 años, se retirara también de su puesto en JAB como managing partner.

Coty comenzó su ejercicio fiscal 2026 a la baja. Cerró el primer trimestre con ventas de 1.580 millones de dólares, un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado. A perímetro comparable, el descenso fue del 8%. El negocio del lujo fue el que mejor resistió, pero la cosmética de gran consumo sufrió un retroceso de su facturación, con un descenso del 9% hasta 507,7 millones de dólares.

Los últimos meses han estado marcados por la salida de Gucci de la cartera de licencias de Coty, tras la venta del catálogo de belleza del grupo de lujo Kering al gigante L’Oréal. La alianza con la marca italiana expirará en 2028 y representa cerca del 8% de las ventas de Coty y alrededor del 11% del beneficio.

Coty también anunció en septiembre que implementaría una revisión estratégica de su negocio con el objetivo de fortalecer su situación financiera, basada en una integración de sus líneas de belleza y fragancias, y que puede incluir “alianzas, desinversiones y escisiones”. Coty consideró entonces la venta de su cartera de cosmética de gran consumo, con marcas como Rimmel y Max Factor.

El octubre, Coty sufrió un golpe importante con la compra por parte de L’Oréal del negocio de belleza de Kering. A partir de 2028, L’Oréal se hará con uno de los activos más importantes para Coty: la licencia exclusiva de las fragancias y productos de belleza de Gucci. Su línea de belleza representaría alrededor del 9% de los ingresos totales de Coty.

Las acciones de Coty, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, han caído alrededor del 55% en el último año, después de encadenar varios resultados a la baja. Según el medio, su capitalización se ha reducido a 2.900 millones de dólares, frente a los 10.000 que valía hace dos años.

Tras pasar por cuatro consejeros delegados en cinco años, el nombramiento de la primera ejecutiva actual, Sue Nabi, aportó estabilidad a la empresa. Sin embargo, en los últimos años los inversores han perdido progresivamente la confianza en la progresión del grupo, con propuestas como Max Factor, Rimmel y Cover Girl perdiendo ventas frente a sus competidores.