El fondo suizo Arklyz se hace con la compañía alemana de calzado Gabor

Arklyz pisa el acelerador en calzado. El fondo suizo con sede en Stans ha adquirido Gabor, compañía alemana especializada en calzado femenino y hasta ahora controlada por la familia fundadora. El inversor no ha comunicado el precio de la transacción, que ya cuenta con las autorizaciones regulatorias necesarias.

Según ha publicado la agencia DPA, la operación deja Gabor al completamente en manos de Arklyz, que ha confirmado que mantendrá la marca y que el actual equipo directivo seguirá al frente del negocio.

Fundada en 2018, Arklyz es una sociedad de inversión activa en deporte, moda y calzado. En 2024, el hólding reforzó su perímetro con la compra de Lloyd, también marca alemana de calzado, con sede en Sulingen, en Baja Sajonia.

La compañía alemana de calzado Gabor fue fundada en 1919 y hoy cuenta con fábricas en Portugal y Eslovaquia

Los orígenes de Gabor se remontan a 1919, cuando la compañía nació como un taller de calzado en la entonces Alta Silesia, hoy territorio de Polonia. Desde 1966, la empresa está radicada en Rosenheim (Baviera).

Aunque mantiene su sede en Alemania, la producción se desarrolla fuera del país. En 2023, el grupo empleaba a algo menos de 2.630 personas, de las que 366 estaban en Alemania, y concentraba el grueso de la plantilla en dos fábricas en Portugal y Eslovaquia.

Según el registro mercantil alemán, Gabor cerró 2023 con un beneficio neto de 13,4 millones de euros y una facturación de 282 millones de euros.