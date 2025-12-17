Stella McCartney encoge ventas y dispara pérdidas a las puertas de su ruptura con LVMH

Modaes

Stella McCartney, a la baja. La compañía británica ha registrado una disminución en sus ingresos de hasta el 27% y disparó sus pérdidas más de un 36% a cierre de 2024, según los últimos resultados presentados en Companies House, el equivalente en Reino Unido al Registro Mercantil. Estos resultados corresponden al ejercicio previo a su ruptura con LVMH: en enero, el grupo francés y la firma de la diseñadora anunciaron la salida del capital del primero.

El grupo, que acumula dos años a la baja, cerró el ejercicio 2024 con un resultado operativo negativo en 29,3 millones de libras (33,4 millones de euros), lo que supuso un aumento del 30% respecto a 2023, cuando anotó pérdidas operativas de 22,5 millones de libras (25,6 millones de euros).

Según la compañía, esta disminución “se debió principalmente a las difíciles condiciones del mercado y su impacto en los ingresos”. La pérdida neta del ejercicio también se amplió de 24,68 millones de libras (28,2 millones de euros) a 33,59 millones de libras (38,4 millones de euros).

Stella McCartney llevará a cabo la expansión de la empresa en India tras incorporar a Tom Mendellhall como director ejecutivo del grupo

Los ingresos por royalties se redujeron un 22,8% ante la salida de LVMH del capital de la compañía, y pasaron de 9,65 millones de libras (11 millones de euros) en 2023 a 7,45 millones de libras (8,5 millones de euros) en 2024. Esta categoría representó un 46% de los ingresos totales de Stella McCartney.

Las ventas anotadas a través de puntos de venta físicos aumentaron un 9,3%, hasta alcanzar 5,39 millones de libras (6,1 millones de euros), tras haber registrado 4,93 millones de libras (5,6 millones de euros) en 2023. Esta cifra representó el 34% de los ingresos totales de la compañía en 2024, frente al 22% del año anterior.

A pesar de los menores ingresos y beneficios, Stella McCartney se mantuvo optimista con los proyectos realizados y con las previsiones de la compañía para 2026, entre las que se encuentran un nuevo acuerdo de distribución estratégico en India de la mano del operador local Reliance Brands, la reestructuración de la cúpula directiva con la llegada de Tom Mendellhall como director ejecutivo y la nueva colaboración con H&M, tras veinte años desde la primera.