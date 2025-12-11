Grupo David suma y sigue: cierra el año con más de 60 aperturas y un crecimiento del 12%

María Bertero. Buenos Aires

Grupo David sigue haciendo crecer la moda internacional en Latinoamérica. La empresa con sede en Panamá acelera en la recta final del año con más tiendas en diferentes países de la región, tras haber alcanzado este año los 360 puntos de venta, tal y como ha avanzado Gerardo Marcano, director de operaciones de Grupo David a Modaes.

Con todo, la compañía cerrará el ejercicio con más de sesenta aperturas, repartidas entre los catorce mercados latinoamericanos en los que está presente con su pool de marcas.

Hasta fin de año, Grupo David tiene previsto abrir una nueva tienda de Adidas en Ciudad de Panamá y una de American Eagle Outfitters en Ciudad del Este. Otra cadena a la que dará impulso es Bath&Body Works, que contará con nuevos puntos de venta en Colombia, Perú y Venezuela antes de 2026.

Victoria’s Secret, una de las puntas de lanza de Grupo David, también extenderá su presencia en Venezuela, con un flagship y una tienda de formato reducido en Buenos Aires.

Grupo David abrirá en Jockey Plaza la primera tienda Tumi, de maletas, de Perú

Recientemente, la cadena estadounidense de moda íntima abrió su primer flagship en la capital argentina, tal y como avanzó Modaes, y la semana pasada subió la persiana de otra tienda en República Dominicana.

La hoja de ruta de Grupo David seguirá también por Perú, donde abrirá la primera tienda de la marca de maletas Tumi. El establecimiento se encontrará en el centro comercial Jockey Plaza de Lima y su apertura está prevista para mediados de diciembre.

Además, la compañía reforzará el negocio de la australiana Cotton On. Tras tomar el control de la marca para el mercado venezolano, Grupo David llevará la enseña este año a Curaçao.

La compañía también abrirá tiendas de la cadena turca LC Waikiki en Venezuela y República Dominicana

La última marca a la que el grupo dará impulso es la cadena turca de fast fashion LC Waikiki, que abrirá en el centro comercial Megacentro en República Dominicana, así como con otros dos puntos de venta en Venezuela.

Grupo David prevé cerrar el año con crecimientos de más del 12%, que es lo que llevaba acumulado hasta antes de diciembre. “Confiamos en que aún falta el mes de más ventas y que con las nuevas aperturas superaremos esta cifra”, destaca Marcano.

De cara al próximo ejercicio, la compañía latinoamericana planea sumar más marcas a su cartera y seguir creciendo en la región. La empresa ya tiene cerradas 21 nuevas localizaciones para 2026.

Grupo David cuenta con más de medio siglo de trayectoria representando marcas internacionales en Latinoamérica. Fundada en Venezuela, pero con sede en Panamá, la empresa tiene las licencias de distribución de Adidas, La Martina, Karl Lagerfeld, American Eagle y Victoria’s Secret, entre otras marcas.