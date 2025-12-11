Temu: la UE registra las oficinas del grupo en Dublín ante la sospecha de competencia desleal

Modaes

Registro en la sede de Temu en Dublín. Los reguladores de la Unión Europea (UE) ordenaron la semana pasada el registro de la sede de Temu en la capital irlandesa, según informa la agencia Reuters. Esta medida llega en un momento de máxima preocupación tanto por parte de las autoridades europeas como de las propias empresas del sector del retail que están presenciando la llegada masiva de importaciones de bajos precios desde China.

Estos envíos se benefician de la exención aduanera para paquetes de menos de 150 euros. Una ventaja para empresas como Shein o Temu que el ejecutivo comunitario quiere eliminar a finales de 2026, pero que mientras tanto les da una “ventaja injusta”, según denuncian las asociaciones de comercio minorista en Europa.

La Regulación de Subvenciones Extranjeras (FSR) es el instrumento de la Comisión Europea para combatir las ayudas públicas injustas otorgadas a empresas extranjeras, con la intención de frenar la competencia de compañías no pertenecientes a la UE que están subvencionadas por sus gobiernos. La Comisión puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocio anual agregado de una empresa por infracciones.

La UE puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocio anual agregado de una empresa por infracciones en materia de competencia desleal.

“Podemos confirmar que la Comisión ha llevado a cabo una inspección sin previo aviso en las instalaciones de una empresa activa en el sector del comercio electrónico en la UE, en virtud de la FSR”, aseguró un portavoz del ejecutivo comunitario.

Este no es el primer expediente de Temu con las autoridades europeas. La Comisión abrió el año pasado una investigación a Temu bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula las plataformas online, y en julio anunció en sus conclusiones preliminares que Temu “no está haciendo lo suficiente para evitar la venta de productos ilegales a través de su plataforma”.

En España la asociación que agrupa a la mayoría de empresas del comercio minorista La Distribución-Anged ha mostrado su preocupación por el alza de este tipo de empresas asiáticas que “rompen las reglas del juego”. El pasado 26 de noviembre, en plena campaña de Black Friday, su presidenta, Matilde García Duarte, reclamó la necesidad de que las empresas europeas puedan competir con las “mismas reglas de juego” que el que tienen las plataformas asiáticas. “Está produciendo un desequilibrio total y una rotura del level playing field y acaba siendo una carga de costes y requisitos para las empresas europeas”.

La Comisión Europea quiere eliminar la exención fiscal a los 4.600 millones de paquetes de menos de 150 euros que entran en Europa desde Asia a finales de 2026

Según datos de La Distribución-Anged, en Europa entran todos los años 4.600 millones de paquetes de menos de 150 euros. Con la actual legislación, todos ellos están exentos del pago de aranceles, lo que permite la entrada masiva de estas mercancías a la UE con una estructura de costes considerablemente menor que la de cualquier empresa europea sujeta a la importación y distribución tradicional. La comisión pretende terminar con esta ventaja para las importaciones baratas dentro de un año.

A la espera de este cambio legislativo en la UE, el superávit comercial de China superó el billón de dólares por primera vez en noviembre, con los fabricantes redirigiendo más productos a mercados no estadounidenses debido a los aranceles, lo que ha impulsado un auge de las exportaciones hacia Europa, Australia y el Sudeste Asiático.