Dame Après Paris: ‘streetwear’ pensado en Ourense que salta a Madrid con tienda propia

Gema Dalia

Una carrera en matemáticas y física, la pasión por el skate y una mente curiosa es el cocktail que hizo falta para que naciese la marca de steetwear Dame Après París, que se suma al boom de firmas en España, pero apostando por un posicionamiento más elevado. Dame Après París nació alejada de los circuitos de Madrid y Barcelona y nace en uno de los polos de la industria de la moda en España, Ourense, aunque la marca ha escogido la capital del país para abrir su primera tienda.

Alexandre Dacal, cofundador de la marca, empezó a plantar la semilla de la curiosidad en la mente de su socio Mateo Álvarez en 2020. De la ciencia saltaron al textil y empezaron a diseñar sudaderas para sus amigos, pero Dacal quería dar un paso más allá fundando su propia firma de moda de autor en Ourense, su lugar de nacimiento.

Durante los siguientes años, Dacal se sumergió en la industria textil: aprendió patronaje, confección, ingeniería textil y acabados, que le permitieron abrir su propio taller en Madrid, donde ahora se confeccionan las piezas más especiales de la marca. Cuatro años más tarde, la start up ha conseguido captar la atención de una de las mayores marcas a nivel global, Puma, que colaboró con Dame Après Paris en uno de sus desfiles.

Nacida con el boom de fenómenos como Eme Studios, Nude Project o Cold Couture, Dame Après Paris ha conseguido hacerse un hueco en el sector, tanto online, donde acumula más de 38.000 seguidores en sus redes sociales, como físico. A finales de este mes, la empresa subió la persiana de su primera tienda física en el número 1 de la calle Hernán Cortés, en el distrito centro de Madrid, justo al lado de las tiendas de Cold Culture o Eme Studios.

Dame Après Paris realizó su primer desfile en 2021, vendando los ojos al público invitado y lanzándolo en el canal online días después

Dame Après Paris dio sus primeros pasos en 2021 con un primer y peculiar desfile organizado por sus fundadores en Madrid. Con un público invitado que englobaba a grandes influencers del panorama nacional, Dacal y Álvarez vendaron los ojos a todo el público y realizaron el desfile sin que nadie viese nada. Días después, lanzaron el vídeo del desfile en exclusiva para su comunidad online.

“Fuimos un poco rebeldes, lo hicimos para consolidar este statement de democratizar la moda -señala Dacal-; esto va en línea con el nombre de la marca, que proviene de juntar el acrónimo de los socios, Da de Dacal y Ma de Mateo, pero quisimos llevarlo más allá”.

“Con la llegada de Internet queríamos renegar de la hegemonía parisina de la moda y de las marcas que llevan París en su nombre, y demostrar que desde un pueblo de Galicia también podemos hacer moda con el mismo nivel de diseño”, añade el diseñador.

“Louis Vuitton era un niño que simplemente empezó a trabajar en un taller, adquirió conocimiento y les vendió sus creaciones a reyes y nobles, convirtiéndose poco a poco en la marca que es hoy; al final, la marca nació de las manos de un niño sin recursos que simplemente tuvo la suerte de haber coincidido en tiempo y en espacio en ese taller para poder aprender el oficio”, relata Dacal, que se ve reflejado en la imagen del diseñador.

“Las prendas de Dame Après París no tienen costuras, no tiene sentido hacer costuras a la moda oversize”

Alexandre Dacal, actual diseñador y director creativo de la marca, y Mateo Álvarez, jefe de imagen, se conocieron haciendo skate, “una de las disciplinas deportivas que más vinculación tiene con la moda”, según Dacal. Ambos se inspiraron en la estética y las siluetas streetwear para llevar a cabo sus prendas que, además, cuentan con un elemento diferencial: no tienen costuras. “En las prendas oversize carece de sentido hacerles costuras porque, precisamente, es una prenda holgada”, apunta el diseñador.

Las prendas, diseñadas a partir de la composición del cuerpo masculino y que “al no tener costuras, se adaptan al cuerpo de cada persona”, también se rigen por otra particularidad. Dacal ha incorporado elementos de sus estudios en el diseño de las prendas, como el estilo en base a la proporción áurea o la serie de Fibonaci.

Dame Après París muestra todas las prendas que sacará a la venta en el próximo año con un desfile inaugural a principios de año

Con una horquilla de precios de 260 euros la sudadera y 320 euros la chaqueta, Dame Après Paris concentra la fabricación de la mayor parte de sus colecciones en Portugal, y el diseño corre a cargo de Alexandre Dacal, que también se encarga de la confección de las prendas más especiales, como trajes o camisas, en su taller ubicado en Madrid.

Dame Après Paris muestra todas sus prendas en un desfile anual a principios de año, y durante los siguientes 365 días aterriza en el mercado con dos colecciones referentes a las temporadas de primavera-verano y otoño-invierno y que complementa a través de drops especiales durante el año.

Ante la necesidad de buscar un calzado adecuado para llevar a cabo sus desfiles, Dacal contactó con Puma para que la empresa proporcionase calzado a los modelos. “Me respondieron a ese email: ¿y por qué no hacemos algo más?”, cuenta Dacal. Con un mes y medio para el desfile, el gigante del equipamiento deportivo no contaba con tiempo suficiente para desarrollar una propuesta de calzado, por lo que encargaron a Dacal que hiciese sus propios diseños de ropa y los confeccionase en su taller.

Con total libertad creativa, Dame Après Paris llevó a cabo un desfile en colaboración con Puma que despertó la curiosidad de la comunidad internacional. Las redes sociales hicieron eco del evento y la marca despegó, tanto en comunidad, donde ya acumula 38.500 seguidores, como en ventas, alcanzando el break even en su primer año de actividad.

Dame Après Paris apunta a una facturación de 1,5 millones de euros para 2026

Dame Après París ha distribuido, hasta hace dos semanas, a través de su canal online y cuatro puntos multimarca, ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia y Ourense. El pasado 21 de noviembre, la marca dio sus primeros pasos en retail con la apertura de su flagship en la calle Hernán Cortés de Madrid, que cuenta con 26 metros cuadrados. “Fue una locura, ni siquiera pudo entrar toda la gente que vino”, apunta Dacal sobre la inauguración del local.

La empresa, que concentra el grueso de su público en España, apunta un 60% de las ventas en el mercado nacional, mientras el mercado europeo, estadounidense y mexicano copan alrededor del 40% restante. “Me parece curioso porque pensé que íbamos a tener mucho más tirón internacional”, señala Dacal, y destaca, como resultado, el proceso de expansión a nivel europeo que está llevando a cabo Dame Après Paris.

La compañía, que pertenece en un 100% a sus fundadores, anotó una cifra de negocio de 30.000 euros el primer año de actividad, alcanzando el break even antes de finalizar sus primeros doce meses. Con una facturación que llegará a los 500.000 euros a cierre de 2025, la compañía prevé “hasta triplicarla” en 2026, lo que significaría alcanzar los 1,5 millones de euros, según apunta Dacal, que cuenta con el impulso de su estreno en retail y de la expansión internacional.