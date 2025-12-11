Brunello Cucinelli apunta a un 2025 récord y prevé crecer hasta un 12%

Modaes

Brunello Cucinelli mantiene el ritmo. La compañía italiana de lujo prevé cerrar 2025 con un aumento de la facturación de entre 11% y 12% a tipos de cambio constantes, por encima de las expectativas de comienzo de año, y en torno a 10% a tipos corrientes. La compañía define el ejercicio como un año de “excelentes resultados” en facturación, beneficios e imagen de marca y mantiene para 2026 el objetivo de una “sana” subida de las ventas cercana al 10%.

La empresa anticipa un cuarto trimestre “muy positivo”, con un crecimiento a doble dígito a tipos constantes y en línea con la evolución del tercer trimestre, sobre una base de comparación más exigente. Cucinelli subraya que las buenas ventas a lo largo de todo el año permiten imaginar un incremento del negocio superior al previsto inicialmente.

En el plano comercial, el motor del crecimiento continúa siendo la red retail, con aumentos “muy interesantes” a perímetro comparable y el apoyo de nuevas aperturas. El canal wholesale conserva una base estable de unos 400 clientes, entre boutiques especializadas y grandes almacenes de lujo. La oferta sigue centrada en el ready-to-wear, que representa aproximadamente 85% del negocio, mientras que los accesorios aportan el 15%, con un equilibrio que la empresa describe como “en perfecta armonía” entre hombre y mujer.

Al mismo tiempo, la empresa ha encargado a Mediobanca la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones propias de hasta 100.000 títulos ordinarios, equivalentes aproximadamente al 0,15% del capital social. El buyback se destinará al plan 2024-2026 para los consejeros delegados y otros beneficiarios entre administradores y empleados de la compañía y de sus filiales. El desembolso máximo previsto, calculado sobre el precio de cierre del 9 de diciembre, asciende a unos 10,19 millones de euros.



El grupo lanzará además a mediados de enero de 2026 un nuevo ecommerce basado en inteligencia artificial, desarrollado sobre la plataforma Callimacus de Solomei AI. La compañía lo describe como un entorno digital capaz de “razonar” e interpretar la intención del visitante, con el objetivo de ofrecer una experiencia personalizada en cada momento y abrir una nueva etapa en su relación con el cliente.

Brunello Cucinelli superó por primera vez la barrera de 1.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con unas ventas de 1.019,6 millones y un crecimiento de 10,8%. El avance se sustentó en el tirón de Asia, donde la facturación aumentó 15,6% hasta 283,4 millones y en la fortaleza del retail, que concentró 63,2% del negocio y creció 11,4% hasta 644,8 millones. Europa elevó sus ventas 8,9% hasta 370,6 millones, Italia un 9,7% hasta 120,9 millones y América avanzó 9,2% hasta 365,6 millones, mientras el wholesale aumentó 9,7% hasta 374,8 millones.

En paralelo, la compañía se vio obligada a defender su modelo tras un informe de Morpheus Research que la acusó de inducir a error a los inversores sobre su negocio en Rusia y su política de descuentos, lo que provocó un desplome de 19% en Bolsa, el mayor de su historia. El grupo reiteró que sus tres grandes tiendas en el país permanecieron cerradas desde 2022, que su filial “respetó plenamente la normativa europea” y que estudiaba acciones legales para proteger su reputación.

Fundada en 1978, la empresa mantiene su sede en el pueblo medieval de Solomeo, en Umbría, y emplea a unas 3.300 personas. Su fundador continúa como presidente ejecutivo y director creativo y ha articulado una sucesión familiar para garantizar la continuidad del proyecto a largo plazo.