El retailer sudafricano Mr Price compra la alemana NKD Group para entrar en Europa

Mr Price pone rumbo a Europa. El retailer sudafricano, especializado en moda y ropa de hogar, ha acordado la compra de NKD Group, una cadena de tiendas alemana especializada en los mismos productos y conocida por sus descuentos. Según ha avanzado Reuters, el importe de la operación se ha situado en 487 millones de euros.

La compra de la cadena alemana abre la puerta a la entrada de Mr Price al mercado europeo, a tenor de las 2.108 tiendas que NKD Group tiene repartidas por siete países de Europa Central y Europa del Este. Mr Price financiará la operación con una combinación de reservas de efectivo y de deuda.

El objetivo de la adquisición es incrementar los ingresos anuales de Mr Price desde los actuales 40.900 millones de rands (2.064,3 millones de euros) hasta 53.000 millones de rands (2.674,9 millones de euros). Además, el objetivo también es aumentar el número de tiendas hasta más de 5.000.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias, entre las que se incluyen la de la Comisión Europea y la del Banco de la Reserva de Sudáfrica. Se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Mr Price se hizo en 2022 con el 70% de la empresa de moda deportiva Studio 88, propiedad de Blue Falcon, que incluye las marcas SideStep, John Craig y Skipper Bar. La operación fue valorada en 3.300 millones de rands (equivalente entonces a 208,2 millones de euros). En 2022 compró la empresa YuppieChef, especializada en la venta de utensilios de cocina. Y, antes, en 2020, se hizo con el minorista Power Fashion a través de una operación valorada en 1.600 millones de rands (101 millones de euros).

En los últimos años, sin embargo, Mr Price se había mantenido al margen de mercados extranjeros, y hasta se había retirado de Nigeria, Australia y Polonia. El acuerdo añadirá entre 5.000 millones de rands (252,4 millones de euros) y 6.000 millones de rands (302,8 millones de euros) en deuda.