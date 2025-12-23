Saks podría declarase en quiebra tras recaudar miles de millones para su recuperación en 2025

Modaes

Saks Global, a las puertas de la quiebra. La cadena de grandes almacenes de lujo podría declararse en bancarrota al no encontrar una solución para reducir su deuda, que asciende a más de 100 millones de dólares y que vence a finales de este mes.

La compañía estadounidense está considerando otras maneras de reforzar su liquidez, como obtener financiación de emergencia o vender activos, según han informado fuentes de la empresa a Bloomberg.

Algunos prestamistas de Saks habrían mantenido conversaciones confidenciales en los últimos días para evaluar las necesidades de efectivo de la empresa, centrándose en un posible préstamo de deudor en posesión.

Tras la adquisición en diciembre de 2024 de Neiman Marcus en el marco de un plan de reestructuración de Saks, donde se esperaba que la compra revitalizara a la cadena de tiendas de lujo en crisis, el acuerdo agravó la deuda de la compañía y no logró resolver los problemas con los proveedores.

Saks Global adquirió Neiman Marcus en diciembre de 2024 por 2.700 millones de dólares

Saks ha llevado a cabo diferentes procesos para evitar la bancarrota en el último año. En mayo, la compañía estadounidense anunció el cierre de una operación de financiación por 350 millones de dólares de SRL Credit Solutions. En junio, Saks Global alcanzó un acuerdo con sus acreedores para refinanciar 600 millones de dólares, lo que les obligaba a aceptar pérdidas, y con lo que consiguieron salvarse de la bancarrota.

En julio, la compañía anunció los resultados del primer trimestre del año donde se registraron pérdidas netas de 232 millones de dólares, al alza frente a los 184 millones de dólares de pérdidas netas del primer trimestre de 2024, excluyendo Neiman Marcus.

En septiembre, Saks Global inició la búsqueda de un comprador para deshacerse del 49% el capital de la cadena neoyorquina Bergdorf Goodman, en una participación valorada en 1.000 millones de dólares, según avanzó The Wall Street Journal, que finalmente no llegó a completarse.

Hace un año, Hudson’s Bay Company (HBC) se hizo con el control de Neiman Marcus por 2.700 millones de dólares. La operación derivó en la creación de una nueva sociedad denominada Saks Global, en la que se incluyó Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue and Saks Off 5th.