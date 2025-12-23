Skims acelera su expansión: aterriza en Oriente Medio con su primer ‘flagship’ en Dubái

Modaes

Skims acelera en la recta final del año. La marca de moda íntima, valorada en 5.000 millones de dólares en su última ronda de financiación y fundada por Kim Kardashian, subió la persiana ayer de su primera tienda insignia de franquicia en Oriente Medio, ubicada en el centro comercial Mall of Emirates Dubai. De la mano del operador local Al Tayer Insignia, el establecimiento supone el primer punto de venta independiente en la región.

“Dubái marca la pauta en el comercio minorista de lujo, por lo que era importante que este espacio exhibiera el diseño característico de Skims”, ha señalado Kim Kardashian, fundadora y directora creativa de la marca desde 2018.

Aberturas curvas, formas esculturales y superficies reflectantes suavizadas con una iluminación cálida conforman el interior de la nueva tienda insignia de Skims, que reúne las colecciones más emblemáticas de la marca, así como los productos más vendidos de Skims.

El socio de Skims en Oriente Medio, Al Tayer Insignia, también opera con otras empresas como Harvey Nchols, Coach y Kurt Geiger en la región.

Skims aterrizará en Londres el próximo año con una tienda insignia en Regent Steet

Publicidad

Skims alcanzó, el pasado noviembre, un nuevo hito en su trayectoria, registrando una valoración de 5.000 millones de dólares tras cerrar una nueva ronda de financiación de 225 millones de dólares. La operación de financiación estuvo liderada por Goldman Sachs Alternatives y en ella también participaron los fondos afiliados BDT y MSD Partners.

El pasado marzo, Skims se hizo con el 20% del capital de la marca de cosmética Skkn by Kim, alcanzando el cien por cien del accionariado de la marca lanzada por la celebrity junto a Coty. Con este movimiento, Skims pasó a incluir también el negocio de Skkn.

De cara al próximo año, la compañía prepara la apertura de otra tienda insignia para 2026, que aterrizará en el barrio londinense de Regent Street y estará situado en el espacio antes ocupado por la marca de moda británica Ted Baker.

En 2023, Skims alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares tras cerrar una ronda de financiación de la serie C liderada por Wellington Management, en la que recaudó 270 millones e incluyó fondos de Greenoaks Capital Partners y de sus actuales socios, D1 Capital Partners e Imaginary Ventures. Kim Kardashian continúa siendo la mayor accionista de la compañía junto a Grede.