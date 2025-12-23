Banco de España mejora su previsión de PIB en 2025 al 2,9% y eleva al 2,2% la del 2026

Modaes / Agencias

El Banco de España ha elevado tres décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,9%, al tiempo que ha mejorado en cuatro décimas su proyección para 2026, hasta el 2,2%, y ha incrementado la estimación de 2027 dos décimas, hasta 1,9%.

Las proyecciones del Banco de España sugieren que la economía española mantendrá en este último trimestre del año un ritmo de crecimiento robusto, con una tasa estimada de entre el 0,6% y el 0,7%, rango coherente con un crecimiento anual del PIB del 2,9% en 2025.

Esta revisión de previsiones obedece, por un lado, a la publicación de los últimos datos de la contabilidad nacional, que han elevado la estimación del dinamismo de la actividad de los trimestres recientes, y, por otro lado, a la fortaleza del consumo privado, que ha superado las expectativas, y a una valoración más positiva del sector exterior, sustentada en el significativo dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos.

El Banco de España ha estimado que la inflación alcanzará una tasa promedio de 2,7% en 2025 y se moderará hasta el 1,9% en 2027

De cara a los siguientes años, el escenario del Banco de España contempla una desaceleración gradual de los ritmos de avance del producto hacia tasas más próximas al crecimiento potencial de la economía española, estimado en torno al 2%.

En cuanto a la inflación, la institución ha estimado que la tasa promedio alcanzará el 2,7% en 2025 y se moderará hasta el 2,1% en 2026 y el 1,9% en 2027. Por su parte, la inflación subyacente se situaría en el 2,6%, 2,4% y 2,1% en cada uno de estos tres años, respectivamente.

Por otro lado, el organismo estima que el ritmo de avance de la creación de empleo disminuirá en los próximos trimestres. Así, mientras que en el conjunto de 2025 se espera un incremento del empleo, medido en términos de personas ocupadas, del 2,7%, este se ralentizaría en 2026 y 2027, hasta tasas del 2% y del 1,4%, respectivamente.