Mango refuerza la expansión de Teen en España con una nueva apertura en la capital
La empresa catalana amplía el desarrollo de su línea de moda adolescente en España como parte de su plan de expansión, que contempla otras aperturas en Andalucía y Galicia, así como en Europa, con destinos como Francia o Portugal.
Mango Teen sigue sumando puntos de venta. La línea adolescente del grupo catalán ha subido la persiana de una nueva tienda en el centro comercial X-Madrid, ubicado en Alcorcón, dentro del área conocida como Parque Comercial y Empresarial Oeste, en plena estrategia de expansión a nivel global. Mango Teen también tiene previsto sumar nuevos locales a nivel europeo, con destinos como Francia, Reino Unido y Portugal.
La línea de Mango enfocada al público joven ya cuenta con establecimientos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Badajoz y Vigo, entre otros, y prevé aumentar sus puntos de venta en el mercado nacional con aperturas en Andalucía y Galicia.
A nivel global, a inicios de 2025, Mango Teen estrenó su primera tienda en Portugal, en el centro comercial Vasco da Gama de Lisboa, y el pasado agosto tuvo lugar la apertura de la primera tienda en Glasgow, la tercera en Reino Unido y la primera fuera de Londres, así como su primer local en Francia, ubicado en el centro comercial Westfield La Part-Dieu, en Lyon.
Mango concluyó el pasado ejercicio con una mejora del 27,32% en su beneficio neto, pero reduciendo su ritmo de crecimiento
Mango Teen, la línea de moda joven de Mango, cuenta con más de cuarenta establecimientos independientes y tiene presencia en noventa y cinco mercados a través de su canal online y puntos de venta multicanal, desde su nacimiento en 2021.
Mango concluyó el ejercicio fiscal anterior con una mejora del 27,32% en su beneficio neto, pero reduciendo su ritmo de crecimiento a un solo dígito. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 636 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,76% respecto a los 533 millones de euros registrados en 2023. En 2023, el ebitda se elevó un 22%.
Mango comenzó en 2024 un plan estratégico que le debe llevar a alcanzar una cifra de negocio de más de 4.000 millones de euros a cierre de 2026. El resultado neto de la empresa debería situarse en 344 millones de euros en esa fecha.