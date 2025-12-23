Vsp Vision completa la adquisición de Marcolin a la italiana Pai Partners
La empresa italiana, que gestiona la licencia de óptica de marcas como Tom Ford o Christian Louboutin, abandona la cartera de marcas de Pai Partners y se incorpora a uno de los mayores grupos estadounidenses en seguros de visión.
Marcolin pasa a manos estadounidenses. El grupo italiano de óptica ha sido adquirido por el grupo estadounidense en seguros de visión, Vsp Visión. Tras 23 años siendo propiedad de Pai Partners, Vsp Visión ha completado hoy la compra de la compañía en una transacción cuyo valor no ha trascendido.
Vsp Visión, junto a otros accionistas minoritarios, ha completado la compra de la compañía italiana, que gestiona la licencia de óptica de marcas como Tom Ford, Gcds, Guess, Zegna, Max&Co. y Skechers, con quien renovó el año pasado. Además, también consiguió acuerdos con Christian Louboutin y Abercrombie&Fitch.
La compañía estadounidense ha confirmado a través de un comunicado que tanto Marcolin como Marchon continuarán operando de la misma forma que hasta el momento.
Marcolin concluyó el ejercicio anterior con ventas situadas en los 545,8 millones de euros, una caída del 2,23% respecto a 2023
Esta transacción se lleva a cabo después de que Marcolin concluyera el ejercicio 2024 con unas ventas situadas en 545,8 millones de euros, lo que supuso una caída del 2,23% respecto a 2023, cuando el grupo registró unas ventas de 558,3 millones de euros.
Marcolin registró, por otro lado, un resultado bruto de explotación (ebitda) de 85 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,25% respecto a la cifra anotada en 2023. El margen bruto se situó en el 63,7%, 2,7 puntos porcentuales respecto al 61% de 2023, cuando facturó 340,6 millones de euros.
El resultado antes de impuestos del grupo ascendió a 57 millones a cierre del ejercicio 2024, con un incremento del 11,58% respecto a 2023, cuando la empresa ganó 51,8 millones.