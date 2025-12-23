MBFW Madrid amplía a cinco días su edición de marzo de 2026 y suma 30 diseñadores

Modaes

MBFW Madrid suma un quinto día de desfiles en su próxima edición. La pasarela de la capital celebrará la convocatoria del 18 al 22 de marzo de 2026, algunas semanas más tarde de lo habitual, incorporando una jornada adicional a la agenda comunicada semanas atrás.

El ajuste llega después de que, en noviembre, el evento anunciara que la edición tendría lugar del 18 al 21 de marzo, como parte de una reconfiguración del calendario para evitar solapamientos con el circuito europeo y reforzar su atractivo para prensa y compradores.

Según la organización, la ampliación responde a una convocatoria con un volumen de solicitudes “de récord” y una calidad creativa especialmente destacada. El objetivo es dar entrada a más propuestas dentro del calendario oficial y reforzar el cartel.

Con el nuevo calendario, MBFW Madrid gana margen para absorber la demanda y ordenar un programa más amplio. En total, 30 diseñadores presentarán sus colecciones de otoño-invierno 2026/2027, un aumento de participación que ha empujado a la organización a estirar la parrilla.

La pasarela, organizada por Ifema Madrid con apoyo del Ayuntamiento de Madrid, encadena así dos movimientos en la misma edición. En noviembre, Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa del evento, explicó a Modaes que el nuevo emplazamiento permitía alargar el periodo de preparación y trabajar una identidad propia para la cita.

En esa misma línea, Asier Labarga, director de MBFW Madrid desde abril, enmarcó entonces el rediseño en una estrategia para reposicionar la plataforma y reforzar su vínculo con la industria, con foco en activaciones con retorno medible y capacidad de atraer negocio.

La incorporación de la quinta jornada ha sido consensuada por el Comité de Moda de MBFW Madrid, al que la organización atribuye un papel central en la transformación reciente del evento.

Desde la pasada edición, el comité lo integran Ana Antic, consejera delegada de Antic; Ana García-Siñeriz, periodista y escritora; Carmen de Terán, directora digital en Mulberry; María Eugenia Girón, empresaria y consejera; Patricia Sancho, consejera delegada de Atenea Consultancy, y Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Completan el órgano Asier Labarga, Valentina Suárez-Zuloaga y Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial de Ifema Madrid.