Eurofragance renueva su dirección general para impulsar su plan estratégico

Relevo “planificado” en la cúpula de Eurofragance. Joan Pere Jiménez ha sido nombrado nuevo director general de la compañía. El directivo asumirá el liderazgo del grupo con el objetivo de ejecutar el plan estratégico de la empresa.

La sucesión, según ha explicado la compañía, “se ha planificado con cuidado” desde 2023 y se ha desarrollado a lo largo de 2025 para asegurar una transición fluida y la continuidad de la visión estratégica del grupo.

En este contexto, el hasta ahora director general, Laurent Mercier, seguirá vinculado a Eurofragance como miembro de su consejo de administración, garantizando así la estabilidad en la gobernanza de la empresa.

Joan Pere Jiménez cuenta con más de una década de trayectoria en Eurofragance, donde ha ocupado distintos cargos de responsabilidad y ha formado parte del comité ejecutivo, participando activamente en la toma de decisiones estratégicas.

El nuevo director general ha señalado que sus prioridades pasan por reforzar la “posición de Eurofragance como líder global”, consolidar las regiones donde ya opera y acelerar el crecimiento en los mercados considerados estratégicos para la compañía.

Eurofragance cerró 2024 con unas ventas de 180 millones de euros, un 27% más que el año anterior en términos comparables, impulsadas por el crecimiento en todas las regiones y un sólido comportamiento de categorías clave como perfumería fina, que avanzó un 28%, y cuidado del hogar y personal, con un alza del 20%.