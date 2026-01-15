Richemont acelera con el tirón de la joyería y eleva ventas un 11% en el tercer trimestre

T. Alonso

Richemont cierra 2025 con el pulso firme. El conglomerado suizo ha registrado ventas de 6.399 millones de euros en el tercer trimestre de su ejercicio 2025-2026, finalizado el pasado 31 diciembre. A tipo de cambio constante, la facturación ha crecido un 11%, mientras que a tipo de cambio actual, el avance se ha limitado al 4%, con las divisas volviendo a condicionar la situación por regiones.

En el trimestre en el que la campaña navideña sube el volumen y pone a prueba el posicionamiento, el segmento de joyería ha vuelto a marcar el paso. La división ha alcanzado ventas de 4.785 millones de euros, con una subida de 14% a tipo de cambio constante y el grupo describió el cierre de año como “muy sólido”.

Por su parte, la categoría de relojería especializada también ha mantenido el tono. La división ha encadenado un segundo trimestre consecutivo al alza, con ventas de 872 millones de euros y crecimiento de 7% a tipo de cambio constante; mientras que la división de otros negocios ha permanecido estable a tipo de cambio constante. Así, la moda y accesorios han registrado un alza del 3% gracias al empuje de Peter Millar y Gianvito Rossi.

Richemont, por mercados: Américas y Japón toman la delantera

Durante el periodo, el crecimiento se ha repartido por geografías a tipo de cambio constante, con avances de doble dígito en Américas, Japón y Oriente Medio y África. El grupo ha incidido, además, en el punto de partida. En el mismo trimestre del ejercicio anterior, la región Américas creció 22% y Europa y Japón avanzaron 19% cada uno.

La zona americana ha experimentado un ascenso de ventas hasta 1.740 millones de euros, con un incremento de 14% a tipo de cambio constante. La compañía ha atribuido la evolución a la fortaleza de la demanda local y la contribución de todas las áreas de negocio y principales mercados.

Por su lado, Europa cerró el trimestre con ventas de 1.550 millones de euros y alza de 8% a tipo de cambio constante. Richemont ha vinculado el avance a la demanda local y el gasto turístico, con Reino Unido e Italia entre los mercados más dinámicos.

Asia Pacífico ha crecido un 6% a tipo de cambio constante, hasta 1.870 millones de euros, aunque a tipo de cambio actual ha retrocedido un 2%. En el detalle, China, Hong Kong y Macao combinados avanzaron un 2%, “liderados” por Hong Kong. El grupo ha destacado igualmente el desempeño de Corea del Sur y Australia; mientras que Japón ha alcanzado 632 millones de euros, con un alza de 17% a tipo de cambio constante, y Oriente Medio y África han sumado 607 millones, con un avance de 20% a tipo de

cambio constante.

El canal directo gana peso y retail sostiene el trimestre

El retail ha aumentado un 12% a tipo de cambio constante, hasta 4.601 millones de euros, y ha concentrado 72% de ventas del grupo en el trimestre. Más allá del perímetro de tiendas, la presentación de Richemont ha situado el negocio directo al cliente en el 78% de las ventas, estable frente al mismo trimestre del ejercicio anterior. Por divisiones, este peso se ha elevado a en torno a 85% en joyería, situándose en torno al 60% en relojería especializada.

Los canales wholesale y licencias han sumado 1.385 millones de euros, con un crecimiento de 9% a tipo de cambio constante, mientras que el online ha alcanzado 413 millones de euros y ha avanzado 5% a tipo de cambio constante.

En el acumulado de nueve meses, de abril a diciembre 2025, Richemont ha elevado ventas 10% a tipo de cambio constante y 5% a tipo de cambio actual, hasta 17.018 millones de euros. En ese periodo, joyería creció un 14% a tipo de cambio constante, mientras que la relojería especializada y otras divisiones avanzaron un 1% cada una. El grupo cerró 31 diciembre 2025 con una posición de caja neta de 7.600 millones de euros, frente a 7.900 millones un año antes. Richemont publicará los resultados del ejercicio, cerrado 31 marzo 2026, el 22 mayo 2026.