La moda lleva a los tribunales los aranceles de Trump: de EssilorLuxottica a Reebok y Puma

Las marcas globales de moda reclaman la devolución de los importes de los aranceles al ejecutivo de Estados Unidos. La batalla legal contra los aranceles de Donald Trump ha entrado en una nueva fase con la presentación de cientos de demandas de empresas que han pagado impuestos sobre importaciones. Medios como Bloomberg estiman que más de 900 casos están en curso, cifra que podría ascender a más de un millar de acciones legales.

El foco de la disputa es la legalidad de las tasas dictadas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), cuya constitucionalidad está siendo cuestionada ante la Corte Suprema de Estados Unidos. De prosperar la declaración de ilegalidad, muchas empresas esperan obtener reembolsos por los aranceles pagados, según ha publicado recientemente Forbes.

En el sector de la moda y el retail, el listado de demandantes revela una implicación significativa: junto a gigantes como EssilorLuxottica (matriz de marcas de gafas como Ray-Ban), destacan empresas especializadas en textil y calzado que se han sumado a la ola de litigios.

Entre las compañías que han presentado recursos figuran las especialistas en equipamiento deportivo Reebok y Puma, pero también nombres como J.Crew Group LLC y E.l.f. Cosmetics, que operan con importantes volúmenes de importaciones sujetas a aranceles.

Otras compañías del rubro de la moda y los accesorios que aparecen en recuentos de medios internacionales como el de Forbes, incluyen Lane Bryant, Steve Madden, Dooney&Bourke y Toms Shoes, todas ellas reclamando el retorno de las tasas arancelarias como parte de sus esfuerzos judiciales.

El movimiento de estas empresas obedece a un entorno de incertidumbre legal y económica: mientras la Corte Suprema dilucida la validez de la política arancelaria, los importadores buscan asegurar que sus pagos puedan ser devueltos en caso de fallo adverso al Gobierno.

Más allá de la moda, la oleada de demandas abarca distintos sectores de la economía global, desde bienes de consumo hasta maquinaria industrial, lo que subraya la amplitud del impacto de los aranceles y su potencial repercusión sobre las cadenas de suministro y los precios al consumidor.