Puma y New Era compiten por el podio junto a Carlos Sainz

Puma y New Era arrancan motores con nuevas colaboraciones. La Fórmula 1 vuelve al punto de mira en el sector de la moda con nuevas alianzas entre marcas y equipos. Por un lado, Puma y McLaren Racing y New Era junto a Atlassian Williams F1 Team por otro.

Tras alzar al piloto de McLaren Lando Norris como campeón del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025 y conseguir la décima victoria del Campeonato Mundial de Constructores en el mismo año, el equipo británico tiene un buen pronóstico para la nueva temporada 2026. En este contexto, Puma y McLaren Racing han firmado una alianza plurianual de indumentaria y equipamiento, uniendo a dos marcas de alto rendimiento, con comunidad e innovación.

El acuerdo incluye todo el equipo de McLaren Racing, desde McLaren Mastercard de Fórmula 1, Arrow McLaren IndyCar, sus participaciones en F1 Academy, McLaren F1 Sim Racing y hasta el futuro equipo McLaren United AS WEC Hypercar, a partir de 2027.

Como parte de esta colaboración, Puma desarrollará nuevas equipaciones técnicas y prendas para aficionados. La colección lifestyle, ya disponible, ha sido diseñada para los aficionados de la escudería, fusionando la historia de McLaren Racing con la moda urbana contemporánea. La colección Réplica reproduce la ropa oficial utilizada por los pilotos y el equipo dentro de la pista y está disponible en tiendas Puma seleccionadas, tiendas multimarca y plataformas online de Puma y McLaren.

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia el próximo 8 de marzo

Puma no será la única marca visible en la parrilla. New Era ha anunciado la campaña Creating the Culture of Speed, protagonizada por los dos pilotos del equipo Atlassian Williams F1, Carlos Sainz y Alex Albon, marcando una colaboración sin precedentes para la marca estadounidense.

Diseñada para pilotos, mecánicos, ingenieros y aficionados de todo el mundo, la colección ofrece prendas de vestir, como chaquetas y camisetas, una amplia línea de gorras y otros accesorios. Destacan piezas como la chaqueta varsity, que rinde homenaje a la herencia deportiva de la marca, y modelos icónicos de gorras como la 59FIFTY fitted. A diferencia del prominente naranja papaya de McLaren, en estas piezas predomina el azul marino oscuro representativo del equipo británico.

Esta colaboración también posiciona a New Era como socio oficial de teamwear de todas las entidades de Atlassian Williams F1 Team, incluyendo Sim Racing, la Driver Academy y Williams Heritage. Además, tenían prevista una decoración especial del kit de pruebas para los tests de pretemporada en Barcelona, que finalmente no han podido lucir a causa de los retrasos con el desarrollo del coche Williams FW48 de 2026.

Con estas alianzas, la Fórmula 1 se consolida como pilar importante tanto en el mundo del deporte como en el de la moda, ofreciendo a sus aficionados nuevas piezas para expresar su pasión por los equipos y establecer conexiones más allá del asfalto.