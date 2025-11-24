Prada fecha el cierre de la compra de Versace: la operación se completará el 2 de diciembre

Modaes

Prada cerrará la adquisición de Versace en menos de dos semanas. La transacción, una operación valorada en 1.250 millones de euros, se cerrará el próximo 2 de diciembre, según ha avanzado Milano Finanza. Así, la firma italiana dejará oficialmente de ser propiedad de la estadounidense Capri Holdings para pasar a formar parte del grupo Prada.

Esta información trasciende días después de que Prada anunciase que Lorenzo Bertelli, heredero del hólding familiar y responsable del crecimiento reciente de Miu Miu, será nombrado presidente ejecutivo de Versace una vez se cierre la adquisición.

Prada acordó comprar Versace por 1.250 millones de euros, la mayor operación en los 112 años de historia del grupo y un movimiento que coloca a la empresa en una nueva liga dentro del lujo europeo.

Con unos ingresos anuales de alrededor de 821 millones de dólares, Versace aportará una estética distinta a la cartera de Prada, al tiempo que refuerza la ambición de construir un actor italiano con capacidad de competir frente a LVMH, Kering o Richemont.

Bertelli ya adelantó que no prevé realizar cambios antes de final de año: “Hay que aprender a conocerse, entender a las personas”, declaró. “Versace es una elección estratégica; hará falta paciencia y tiempo, pero tenemos las ideas claras”, añadió. Actualmente, continúa como directivo de Prada, donde ejerce responsabilidades en márketing y sostenibilidad y es la figura central de la sucesión familiar.

Prada comprará Versace por 1.250 millones de euros, la mayor operación de la historia del grupo

Publicidad

Capri Holdings no consiguió enderezar el rumbo desde que tomó el control de Versace en 2018. El grupo trató de moderar los códigos barrocos de la marca y subir precios, pero las ventas cayeron 20% el último año. La empresa acumula pérdidas, tiene sobreexposición al canal wholesale y outlet, y su red retail directa es demasiado pequeña para sostener márgenes.

Grupo Prada, por su parte, elevó su facturación un 6% en los nueve primeros meses del ejercicio, hasta 4.070 millones de euros, y registró un avance del 9% a tipo de cambio constante, en línea con el primer semestre. El impulso procedió de Miu Miu, que aumentó ventas un 41%, y de regiones como Oriente Medio, Américas y Asia-Pacífico, mientras que Prada moderó su caída hasta un 1,6%.

La familia Prada discutió “durante largo tiempo” la decisión. Bertelli sostiene que parte de la estrategia para Versace replicará el aprendizaje obtenido con Miu Miu, la marca que se ha convertido en motor del grupo: en 2024, sus ventas retail aumentaron 93% hasta superar 1.200 millones de euros, impulsada por el consumo joven y un reposicionamiento simultáneo de producto, precio y narrativa.