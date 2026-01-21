Burberry avanza un 0,91% en el tercer trimestre, hasta 764 millones de euros

Modaes

Burberry crece un 0,91% en el tercer trimestre del ejercicio fiscal, hasta alcanzar una facturación de 665 millones de libras (764 millones de euros). La compañía británica de lujo, sin embargo, habría superado las expectativas del mercado con un avance del 3% en sus ventas comparables durante los tres meses culminados el 27 de diciembre de 2025.

Se trata de un cambio de tendencia, teniendo en cuenta que en el mismo periodo de 2024 las ventas comparables retrocedieron un 4%, hasta 659 millones de libras (757 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado este miércoles.

Las ventas comparables en tienda del tercer trimestre han avanzado impulsadas por China, donde han aumentado un 6%, duplicando el crecimiento del segundo trimestre. También ha anotado una evolución positiva en la región de Asia Pacífico, que ha aumentado un 5%, con Corea del sur liderando el crecimiento. La región de América, por su parte, ha anotado un avance del 2%, mientras que Emea se ha quedado igual.

China y Asia Pacífico han liderado el crecimiento de Burberry en los últimos tres meses

El consejero delegado de Burberry, Joshua Schulman, ha destacado “la fortaleza” de la categoría principal, el outerwear, que “se está extendiendo a los accesorios y al prêt-à-porter”, ha afirmado. Ha incidido también en el crecimiento de las ventas comparables y en una “mejor calidad de los ingresos en todos los canales y geografías”.

En este contexto, Burberry espera un impacto negativo en su resultado del ejercicio fiscal de 2026 vinculado a los tipos de cambio. El impacto esperado es de aproximadamente 50 millones de libras (57,4 millones de euros) en los ingresos y de 5 millones de libras más (5,7 millones de euros) en el beneficio operativo ajustado.

Burberry ya recuperó tracción en la primera mitad del ejercicio. La compañía registró una facturación de 1.032 millones de libras (1.210 millones de euros), lo que supuso un retroceso del 5% y un 3% menos a tipo constante. El desempeño mostró una moderación frente a la caída del 20% encajada un año antes.