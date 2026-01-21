JD cierra 2025 con un crecimiento del 2,2% pero con ventas comparables a la baja

Modaes

El grupo británico JD Sports sufre por las ventas comparables. La compañía, dedicada a la distribución de equipamiento deportivo y propietaria de la cadena española Sprinter, ha anticipado que finalizará el ejercicio 2025 (concluido el 3 de enero) con un crecimiento del 2,2%, si bien sus ventas por superficie comparable han retrocedido un 2,1%.

La empresa, que no ha dado a conocer el volumen total de ventas, ha anotado crecimientos en todas las regiones en que opera salvo en Reino Unido, con un aumento del 3,6% en Norteamérica, del 4% en Europa y del 8,7% en Asia Pacífico. En su mercado local, en cambio, el grupo ha encogido su negocio un 2,7%.

Por ventas comparables, JD Sports ha finalizado el año con datos negativos en todos los mercados salgo en Asia. En Norteamérica, las ventas comparables del grupo han retrocedido un 1,5%; en Europa, otro 1,5%, y en Reino Unido, un 4%. En Asia Pacífico, en cambio, la compañía ha registrado un incremento del 0,5% en sus ventas por superficie comparable.

Pese al balance negativo del conjunto del ejercicio, la empresa ha destacado la mejora en la tendencia de las ventas comparables en el cuarto trimestre en su mayor mercado, Norteamérica.

JD Sports ha anticipado que su margen bruto volverá a caer en el conjunto del ejercicio

Publicidad

Respecto a la evolución en el cuarto trimestre, Régis Schultz, consejero delegado de JD Sports, ha señalado que “las ventas totales durante el periodo álgido estuvieron en línea con nuestras expectativas, en un contexto de volatilidad del consumo”. “El Black Friday registró una fuerte participación de los clientes en todas las regiones, pero la demanda se debilitó en la primera mitad de diciembre, especialmente en Europa y Reino Unido”, ha precisado.

JD Sports ha anticipado que su margen bruto se encogerá en el conjunto del ejercicio, con una reducción de alrededor de cincuenta puntos básicos. En los nueve primeros meses del ejercicio, el margen bruto del grupo anotó una caída de sesenta puntos básicos.

“En nuestra actualización de la estrategia de abril de 2025, expusimos nuestra opinión de que el mercado mundial de ropa deportiva probablemente crecería a un ritmo medio de entre el 2% y el 3% anual a medio plazo”, ha señalado la empresa. Así, de cara al ejercicio fiscal en curso, “basándonos en los datos e indicadores de los que disponemos en la actualidad, y teniendo en cuenta las débiles perspectivas de gasto de nuestro principal grupo demográfico de clientes y las primeras fases del proceso de innovación de nuestras principales marcas asociadas (especialmente en calzado)”, la empresa prevé un periodo de crecimiento moderado.