Amer Sports estrena la dirección creativa de Salomon con el fichaje de Heikki Salonen

Salomon suma talento de Maison Margiela. Tras varias semanas de rumores, la compañía de deportes de montaña propiedad de Amer Sports ha nombrado al diseñador finlandés Heikki Salonen como su primer director creativo. Salonen asume el cargo tras más de doce años al frente de la dirección creativa de MM6 Maison Margiela, con quien Salomon mantiene una colaboración continua que inició en 2022 y que abarca tanto calzado como ropa y accesorios.

Salonen, cuya trayectoria de más de tres décadas ha pasado por firmas como Diesel o MM6 Maison Margiela, asumirá la responsabilidad tanto de la supervisión del diseño de productos como de la dirección creativa de la marca en todas las gamas de productos, según ha publicado la compañía en LinkedIn.

El creativo formará equipo junto a la recién nombrada directora del estudio, Laura Herbst, quien ya trabajó con Salonen durante más de una década en su trayectoria por MM6, Céline y Maison Margiela.

Amer Sports elevó sus previsiones hasta un crecimiento del 30% para el tercer trimestre de 2025 gracias al impulso de Salomon y Arc’teryx

Salomon se encuentra inmersa en un plan de reorganización interna con el que activó el relevo de su liderazgo a mediados de diciembre. Scott Mellin, responsable global de marca de la compañía comunicó que dejará su puesto el próximo 1 de abril. El anuncio de su salida llegó pocos días después de que fuentes de mercado apuntasen a un posible refuerzo del liderazgo creativo de la marca outdoor francesa por parte de Salonen.

La compañía reforzó, además, su implantación en París con la inauguración de una nueva oficina y showroom en el distrito 10 de la capital francesa, un espacio de varias plantas que funciona como centro creativo y estratégico para la empresa.

Amer Sports anunció en septiembre las previsiones de crecimiento de sus ingresos para el tercer trimestre, situándolas entre el 20% y el 30% gracias al impulso de Salomon y Arc’teryx, mientras las anteriores previsiones apuntaban un alza del 20%. En agosto, la compañía, que es también dueña de Wilson y Atomic, ya indicó que esperaba registrar un ejercicio récord, disparando tanto sus ventas como el resultado neto, que se multiplicó en los seis primeros meses de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado. En el primer semestre de 2024, ganó 5,1 millones de dólares, mientras en el último ejercicio se ha situado en 160,5 millones de dólares.

Aunque el grupo no desglosa su cifra de negocio a través de cada una de las marcas de su cartera, sí que anotó ya en el primer semestre su mayor crecimiento, del 29%, en el segmento outdoor, con Salomon liderando con unas ventas de 916,1 millones de dólares.