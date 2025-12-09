Kiabi unifica su ecosistema y aplica una nueva identidad para todas sus marcas

Modaes

Kiabi da un paso más en su transformación y presenta una nueva identidad transversal para sus marcas. El grupo del norte de Francia ha estrenado un logo común, una K estilizada, que actuará como imagen paraguas bajo la que se integrarán las identidades visuales de todas sus entidades.

El nuevo símbolo aparece en la parte superior derecha del logo de Kiabi Home, la oferta dedicada a la casa, pero también en el de Beebs, la actividad orientada a la segunda mano, y en Kitchoun, la marca de calzado pensada para los bebés de cero a nueve meses. La marca Wekrew, lanzada recientemente para el negocio B2B de textiles coordinados y personalizables para empresas, también adopta esta firma gráfica.

Según el grupo, el objetivo es superar el estatus de simple enseña de moda y facilitar la identificación de las marcas que articulan ahora su oferta. “Esta nueva aventura representa nuestro paso de retailer de moda a ecosistema de marcas y servicios, articulado alrededor de una promesa fuerte: hacer siempre más por las familias”, ha señalado Kiabi en sus redes sociales. El nuevo logo quiere reflejar “calidad, estilo y accesibilidad”, elementos que la compañía define como su ADN.

Kiabi apuesta por un ecosistema de marcas en crecimiento

En los últimos tiempos, Kiabi se ha convertido en la cabeza de un batallón de marcas en crecimiento en el mercado francés de la moda. A la enseña principal se han ido sumando propuestas centradas en el hogar, la segunda mano, la infancia y el cliente corporativo, ahora reunidas bajo un mismo símbolo.

El grupo cerró 2024 con una facturación de 2.500 millones de euros, una red de 647 puntos de venta y 10.000 colaboradores en 83 países. Estas cifras ilustran la dimensión del ecosistema sobre el que Kiabi despliega su nueva identidad común.

La compañía ha aprovechado también la Circular Fashion Week, celebrada los días 4 y 5 de diciembre en Lille, para anunciar su entrada en la coalición neerlandesa Denim Deal. Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar el reciclaje de vaqueros para transformarlos en nuevas prendas.