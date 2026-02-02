¿El Nike de China? No, el Anta del mundo: China reclama los laureles del deporte

El deporte comienza a mostrar signos de fatiga en Occidente y las empresas chinas no están dispuestas a dejar pasar la oportunidad. Las compañías chinas, de Anta a Li Ning o Xtep, ya no quieren ser como Nike: quieren sustituirla.