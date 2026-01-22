Kenneth Cole inicia su expansión en Europa con cien aperturas en treinta países para 2030

Modaes

Kenneth Cole da alas a su expansión europea. La compañía de moda estadounidense prepara la puesta en marcha de hasta cien tiendas para llevar su propuesta a treinta países, posicionando a Europa en el centro de su estrategia de crecimiento para los próximos años. La empresa empezará por Alemania, Austria y Suiza.

La compañía comenzará con la expansión en marzo, con una primera tienda en Praga. En mayo llegará Austria y, posteriormente, se llevarán a cabo aperturas en Alemania, Escandinavia y la región báltica. Las tiendas tendrán entre 230 y 370 metros cuadrados y tendrán forma de franquicias, ha avanzado WWD.

La expansión europea generará entre 400 y 500 millones de dólares en ventas para 2030. Como paso previo a la apertura de tiendas, la compañía pondrá en marcha un primer showroom en Düsseldorf para mostrar sus productos a mayoristas y a potenciales franquiciados. La actividad mayorista comenzará en otoño.

El presidente y consejero delegado de Kenneth Cole, Jed Berger, ha defendido la expansión europea: “Muchas empresas como la nuestra son globales, y su porcentaje de negocio fuera de Estados Unidos es significativamente mayor que el nuestro”. Por eso ha afirmado que la compañía tiene “un gran margen de crecimiento” y el “producto correcto, con la forma adecuada de suministrar, los socios adecuados y la infraestructura” para hacerlo en Europa.

A pesar de que la compañía no ha avanzado cifras económicas, Berger ha asegurado que la empresa ha tenido un buen comportamiento en Estados Unidos: “Hemos tenido otro año fuerte de crecimiento, considerando el contexto global”, ha afirmado. Insiste en que tanto la línea de moda femenina, a través de la propuesta Kasper, y la masculina deportiva y la sastrería han “superado expectativas”. La línea femenina solamente cuenta con un año de vida.

Kenneth Cole cuenta con un almacén en Venlo, Países Bajos, que dará servicio tanto a mayoristas como a tiendas y a franquicias a través de una plataforma B2B con la que se podrá acceder a los productos de moda masculina, femenina, calzado, accesorios, equipaje, hogar y moda infantil.