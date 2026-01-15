De Milán a Dubái: Armani continúa su expansión en el sector inmobiliario

Modaes

El Grupo Armani anuncia una empresa conjunta con Symphony Global. La marca italiana comienza una nueva etapa de expansión global en el sector inmobiliario con la colaboración con la firma de inversión. El acuerdo prevé una exclusividad global para el desarrollo de una serie de Armani Hotels y Resorts en varias ciudades alrededor del mundo.

La nueva empresa tendrá sede en Milán y Dubái, siendo ambas ciudades puntos estratégicos de la alianza y herramientas para el alcance global. La joint venture tiene una duración de veinte años, con opción de una renovación de otros diez.

Seguirá una estrategia de crecimiento altamente selectiva, con la búsqueda de la mayor calidad en la ubicación, diseño y servicios de sus hoteles.

La empresa pone el foco en el desarrollo de dos tipos de alojamientos. Por un lado, una línea que continúe el modelo consolidado de hoteles de lujo Armani, siguiendo la referencia de los espacios con los que ya cuenta en Milán y Dubái. Por otro lado, una gama alta de hospedajes orientados a las nuevas generaciones de viajeros.

Armani ya cuenta con varias colaboraciones a largo plazo con Luxottica y L’Oréal

Armani abrió su primer hotel en 2010, ubicado en la torre Burj Khalifa en Dubái. Le siguió otro ubicado en Vía Manzoni, Milán un año después, en 2011. El siguiente proyecto previsto es el Armani Hotel en Diriyah Gate en Riad, que abrirá sus puertas en 2027.

Symphony Global es la firma de inversión privada de Mohamed Alabbar, fundador de Emaar Properties, una de las empresas líderes mundiales en desarrollo inmobiliario y hotelero, conocida por desarrollar proyectos como el Downtown Dubái, el Burj Khalifa o el Dubái Mall. Esta colaboración se alinea con otras colaboraciones a largo plazo de la compañía como Luxottica y L’Oréal, los licenciatarios de gafas y belleza del grupo.

Armani expandió su empresa con la creación de Armani Casa, una selección de productos para el hogar junto con un estudio de diseño de interiores para particulares y promotores inmobiliarios, incluyendo proyectos en Nueva York, Londres y Miami.

Esta semana la compañía ha nombrado a Matteo Mascazzini consejero delegado de la región de América. El grupo italiano se encuentra en plena reorganización tras la muerte de Giorgio Armani, ocurrida el 4 septiembre de 2025 a los 91 años. El pasado octubre, la compañía italiana nombró a Giuseppe Marsocci para liderar el grupo como consejero delegado y con asiento en el consejo.

Los cambios en la cúpula se producen en la etapa tras la desaparición de Armani, que estableció que sus herederos debían vender un 15% del capital de la compañía en los 18 meses posteriores a su fallecimiento.

Posteriormente, y en un plazo de entre tres y cinco años, el plan prevé la venta de un paquete adicional de 30% a 54,9% al mismo comprador, o alternativamente, la salida a bolsa de la empresa. Por el momento, EssilorLuxottica se alza como el principal candidato para hacerse con un 10% del capital de Armani.