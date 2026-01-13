La portuguesa Salsa Jeans acelera su expansión en India con tres nuevas tiendas

Pablo Bueno

La marca portuguesa Salsa Jeans continúa acelerando su estrategia de internacionalización en India, poco más de un año después de su entrada en el país. Con tres nuevas aperturas, la compañía consolida su presencia en uno de los mercados con mayor potencial para el crecimiento de la industria de la moda.

Los nuevos establecimientos se han puesto en marcha en Nueva Deli, Noida y Gurugram, lo que eleva a nueve el número total de tiendas de la enseña en el mercado indio, informa Forbes. Este movimiento refuerza la visibilidad de la marca en áreas urbanas clave y de alto tránsito comercial.

La llegada de Salsa Jeans a India se produjo en noviembre de 2024 con la apertura de una primera tienda en el Ambience Mall Vasant Kunj, en Deli. Posteriormente, en febrero de 2025, la empresa estrenó un segundo punto de venta en Gurugram, en el centro comercial Ireo Grandwalk, dando inicio a una fase de expansión más intensa.

Para su expansión en India, Salsa Jeans y Grupo Sonae cuentan con la colaboración de su socio local Lyskraft

“Las tres nuevas aperturas pretenden reforzar la presencia de la marca en localizaciones comerciales de elevado tráfico y perfil premium”, ha señalado la compañía en un comunicado, subrayando que el objetivo es “llegar a un público urbano y cosmopolita”.

En la actualidad, Salsa Jeans cuenta con cuatro tiendas en Deli, dos en Gurugram y una en Noida, además de establecimientos en Mumbai y Bangalore. La operación en India se desarrolla mediante un modelo de wholesale en colaboración con el grupo local Lyskraft.

Se prevé que 80 millones de familias se incorporen a la clase media en India hasta 2030, clientes potenciales para el sector de la moda

Para João Martins, director ejecutivo de Salsa Jeans, el potencial económico de India es clave en la estrategia de la compañía. “India es una de las economías mundiales con mayor potencial de crecimiento, y se prevé que 80 millones de familias se incorporen a la clase media hasta 2030”, señala el directivo, que destaca que el país “será uno de los mercados más dinámicos de los próximos años para el sector de la moda”.

Fundada en 1994 y propiedad al cien por cien de Sonae desde 2020, Salsa Jeans cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 180 millones de euros. En la actualidad, la marca está presente en alrededor de cincuenta países.