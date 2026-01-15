Pepco arranca el primer trimestre con un crecimiento del 4,3%, margen al alza y expansión

Modaes

Pepco Group inicia el ejercicio fiscal 2026 con Pepco como locomotora y Dealz como freno. El grupo, de origen polaco y registrado en Países Bajos, ha reforzado su apuesta por el precio en un entorno de consumo aún contenido en parte de Europa.

La compañía ha cerrado primer trimestre del ejercicio, finalizado 31 de diciembre de 2025, con ventas de 1.443 millones de euros, lo que supone un avance de 4,3% a tipo de cambio constante. El crecimiento reflejó el empuje de Pepco, parcialmente compensado por el impacto temporal de la salida de la oferta de gran consumo y por un trimestre más débil en Dealz.

En términos comparables, el grupo ha registrado avance de 0,1% en like-for-like. Si se excluye el efecto de la oferta de gran consumo, el like-for-like se situó en 3,3% en el trimestre.

El formato Pepco ha alcanzado ventas de 1.342 millones de euros, con un crecimiento de 5,2% a tipo de cambio constante. La enseña concentró el impulso del grupo en un periodo especialmente exigente por la intensidad promocional propia de la campaña navideña.

Pepco ha acelerado en diciembre y sostiene Iberia, Italia y Polonia

La compañía atribuye el desempeño a un crecimiento impulsado por volumen y a la estrategia de reforzar liderazgo en precio. En ese marco, Pepco ha anotado un like-for-like positivo en mercados clave como Polonia, Iberia e Italia y ha destacado el comportamiento de Europa Occidental, con avances de doble dígito al excluir la oferta de gran consumo.

El crecimiento también se ha apoyado en expansión. En el trimestre, Pepco ha abierto 78 tiendas y ha cerrado 27, con 51 aperturas netas, para cerrar el periodo con 4.066 establecimientos.

Dealz es la cadena de descuento de menor tamaño del grupo, concentrada en Polonia, y actualmente opera con 344 tiendas. Tras la venta de Poundland, el negocio atravesó un proceso de reorganización operativa que, según la compañía, impactó el arranque del trimestre. En cifras, Dealz ha retrocedido 6,2% en ventas a tipo de cambio constante, hasta 101 millones de euros.

La empresa ha explicado que octubre y noviembre estuvieron marcados por disrupciones vinculadas a la migración de su plataforma operativa y que en diciembre se produjo una recuperación “material” del like-for-like, sin concretar cifras adicionales.

Dealz ha caído tras la venta de Poundland y el grupo prepara su salida

Pepco Group mantiene el proceso de desinversión de Dealz y sitúa su culminación en 2026. En paralelo, Dealz no ha sumado aperturas en el periodo y ha mantenido estable su perímetro de tiendas.

En rentabilidad, el grupo ha situado margen bruto en 49,4%, con una mejora en línea con el último trimestre del ejercicio 2025, pese a seguir invirtiendo en precio para sostener la propuesta de valor.

La compañía ha mantenido previsiones para el conjunto del ejercicio. Pepco Group espera crecimiento de ventas de 6% a 8% en 2026, con un impacto adverso estimado de alrededor de dos puntos por la salida de la oferta de gran consumo, especialmente visible en la primera mitad del año.