El ‘Inditex bretón’ acelera: Beaumanoir vende 2.100 millones de euros tras encadenar compras

Mientras Ikks esquiva la liquidación y Naf Naf cambia de manos, el grupo refuerza su perfil de líder de provincias, elevando su facturación y encadenando operaciones con La Halle, Caroll, Boardriders, Jennyfer y parte de Naf Naf.