De Inditex a Intersport: las diez noticias más leídas en el negocio de la moda en 2025

I.J.

Concursos de acreedores, cierres e idas y venidas en las altas cúpulas directivas. Pero también nuevas oportunidades con multinacionales apostando por el país, facturaciones de vértigo y adquisiciones in extremis. El ejercicio 2025 ha vuelto a ser una montaña rusa para la industria internacional de la moda. Estas son las diez noticias con mayor impacto empresarial y, por consecuencia, las más leídas en Modaes en los últimos doce meses.

Inditex traslada Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties de Tordera a Sant Adrià

Inditex ha vuelto a ser uno de los indiscutibles protagonistas del año. En febrero, el gigante español de distribución de moda confirmó la construcción en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) de su nueva sede corporativa, en la que albergará las oficinas centrales de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties. Se trata de una negociación que comenzó en 2017 y que se encaminó en 2018 con la compra de las parcelas que ocupaba la antigua fábrica de Schott Ibérica, con una superficie de 22.000 metros cuadrados. Inditex, que construirá un nuevo campus en coordinación con el Ayuntamiento del municipio y la Generalitat de Catalunya, busca con este movimiento acercarse a Barcelona para conseguir una mayor atracción de talento.

Piñatex, a concurso de acreedores

La crisis de la sostenibilidad ha pasado este año factura a Piñatex, la next gen española especializada en el desarrollo de fibras sostenibles a través de la piña, que ha entrado en el equivalente a un concurso de acreedores en Reino Unido. De hecho, su filial española Ananas Anam España, está en situación de preconcurso a la espera de que la justicia apruebe su liquidación total. De poco han servido los intentos de mejorar su situación financiera a través de inyecciones de capital e incluso valorando la posibilidad de venta a otra compañía.

El Corte Inglés destituye a su consejero delegado, Gastón Bottazzini

El Corte Inglés ha vivido en 2025 otro ejercicio ajetreado, con cambios profundos en su cúpula directiva que marcarán los principales pasos del grupo de grandes almacenes en los próximos años. En octubre se conocía la salida del hasta entonces consejero delegado, Gaston Bottazzini, casi dos años después de su incorporación al grupo y poco después de cumplir un año como consejero delegado. La salida tomó al mercado desprevenido, teniendo en cuenta que Bottazzini había obtenido plenos poderes directamente desde la presidencia, eliminando incluso la comisión delegada que supervisaba el trabajo de los órganos ejecutivos y directivos. Esto cambiaría, sin embargo, un mes más tarde. En noviembre, la hasta entonces presidenta, Marta Álvarez, dio un paso atrás después de seis años y su hermana, Cristina Álvarez, fue designada nueva presidenta del grupo a partir de enero de 2026.

Intersport Francia compra el negocio en España por 300.000 euros

Tras una larga agonía, Francia dio salida a la crítica situación de Intersport España, sumida desde marzo en concurso de acreedores. La central española de moda y equipamiento deportivo pasó a manos de Intersport Francia, que se hizo con la marca, la central, algunos proveedores y activos y una gran parte de sus trabajadores que podrán continuar dentro de la compañía. Antes, en verano, la compañía había intentado sacar adelante un plan de viabilidad para evitar la liquidación, que fracasó. El resto del negocio de Intersport España, básicamente su red de tiendas, se dividió en hasta catorce lotes.

Adiós a Naf Naf en España: liquidación y 95 despidos tras 30 años en el país

La icónica marca francesa Naf Naf echó el cierre en España después de tres décadas operando en el país. Su filial española, NCK, entró en concurso de acreedores con la previsión de cerrar todos sus puntos de venta y suprimir casi un centenar de puestos de trabajo. El director del negocio en España, Carlos Pérez, afirmó a Modaes que el motivo no residía en las dificultades de la marca en el mercado español, sino en el concurso de acreedores de la matriz, que terminó con el suministro de producto. En la Península, Naf Naf operaba con 450 puntos de venta hace dos años y preveía una facturación de 30 millones de euros para este año.

Inditex reinventa su Zara de Serrano con el debut de ‘Apartamento’ en Madrid

Elevar su posicionamiento. Es una de las máximas que ha guiado la estrategia de Zara, el buque insignia de Inditex, durante todo el año 2025. Y una de las acciones más importantes, en este sentido, fue la reapertura de su tienda en el número 23 de la calle Serrano, tras una remodelación integral que convirtió el espacio en un escaparate de sus últimas innovaciones. Concebido como un recorrido a través de las estancias de una casa, Zara sumó el tercer Apartamento a su red, tras el concepto instalado en A Coruña y en la tienda Zara Home de Rue du Bac en París.

On, el último fenómeno del deporte, desembarca en España con su primera tienda en Madrid

La suiza On puso un pie en España en julio. La compañía de equipamiento deportivo, uno de los operadores del sector que más posicionamiento ha ganado durante los últimos años, selló la apertura de su primera tienda en Madrid, en el número 17 de la calle Serrano. España se convertía así en uno de los pocos países de Europa en contar con un establecimiento de On, junto con Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania e Italia. On, que forma parte de la nueva generación de operadores del deporte, ha logrado recortar puntos con gigantes del mercado como Nike o Adidas.

Álvaro Moreno roza los 140 millones de facturación y gana 20 millones en plena expansión

Álvaro Moreno se ha posicionado en 2025 como el nuevo fenómeno de la moda masculina en España. La compañía sevillana ha acelerado su desarrollo hasta rozar los 140 millones de euros de facturación, con un beneficio disparado hasta casi veinte millones de euros. Para los próximos meses proyecta aperturas tanto en España como en Europa. Se trata de una muestra más de cómo las propuestas de moda casual y masculina se han catapultado en el país en los últimos años, con referentes como Scalpers, El Ganso o Silbon.

La plantilla de Inditex aprieta en Cabanillas: tras seis días, la huelga pasa a ser indefinida

La conflictividad laboral ha marcado un año más el desarrollo de los negocios en la industria de la moda, con Inditex en el foco. En noviembre, los trabajadores del centro logístico de Cabanillas (Guadalajara), que nutre gran parte de las tiendas de Pull&Bear en el ámbito nacional, llevaron a cabo una huelga que, con el paso de los días, se volvió indefinida. Sin embargo, terminó por desconvocarse tras diez días de protestas. La movilización se llevó a cabo prácticamente de forma simultánea a las protestas convocadas por el Comité de Empresa Europeo en el país, pero también en Alemania, Portugal, Bélgica, Francia y Luxemburgo. Los trabajadores pedían una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo.

Gran Vía 32: Historia, propietarios y cifras de un edificio en el que Primark cumple diez años

La última de las noticias y reportajes más leídas de Modaes en 2025: el décimo aniversario de la instalación de Primark en el número 32 de la Gran Vía de Madrid. Al gigante irlandés le costó más de cinco años abrir allí, pues estaba ocupado por Prisa. En 2015, Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega (fundador de Inditex), se hizo con el conjunto del edificio. Gran vía 32 fue la primera tienda a pie de calle en España de Primark, que hasta entonces no había podido instalarse en centro de ciudad y veía restringida su actividad a centros comerciales por los elevados metrajes que requieren sus tiendas.