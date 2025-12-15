Harper&Neyer abre su primera tienda ‘full price’ en Málaga para testar los centros comerciales

I. Juárez

Harper&Neyer diversifica su oferta de tiendas. Sin dejar atrás su conocido formato outlet, la compañía pondrá en marcha su primer establecimiento propio a precio completo en enero del año que viene. Se trata del primer paso, “la prueba piloto” con la que la compañía de moda masculina quiere testar el comportamiento de su propuesta en “centros comerciales enfocados a rentas altas”, ha avanzado el consejero delegado, Nabil Salah, a Modaes.

El local estará situado en el centro comercial El Ingenio, en Málaga, tierra donde nació la empresa, y cuenta con una superficie de cincuenta metros cuadrados. “Esta apertura nos hará entender si estamos preparados para más”, ha asegurado Salah, mostrando cautela tras años de reflexión sobre las aperturas fallidas que la compañía realizó en el extranjero antes de la pandemia. Actualmente, Harper&Neyer cuenta con cuatro tiendas propias en formato outlet y con 24 córners en El Corte Inglés. En wholesale, la compañía está presente en 420 puntos de venta.

En todo caso, el plan para 2026 es llevar a cabo aperturas en ciudades como Málaga, Murcia, Sevilla, Granada, Madrid o Valencia, tanto en centros comerciales como a pie de calle. Por el momento, Málaga es la única ubicación cerrada. Si esta funciona correctamente, Harper&Neyer prevé llevar a cabo aperturas en enero, marzo, entre julio y agosto y en octubre.

La compañía malagueña cerrará este mes el ejercicio fiscal con una cifra de negocio de 15 millones de euros, igual que el año pasado. Finalmente, el beneficio ha rozado el millón de euros. La empresa pretende crecer para facturar 20 millones de euros el año que viene.

Entre sus próximos planes se encuentra también el refuerzo del canal digital. Y la compañía prevé también fortalecer su plantilla en aproximadamente veinte personas. Harper&Neyer pretende integrar perfiles especializados en la industria de la moda, entre los cuales un director de márketing para el que ya ha abierto un proceso de selección.

Durante este año, Harper&Neyer ha renovado algunos de sus espacios comerciales y ha implementado un nuevo proyecto de imagen de marca que se puede encontrar en sus establecimientos de Pintor Sorolla y de Preciados, en Madrid. Además, ha ejecutado la compra de las oficinas a las que se mudó en enero, situadas en el parque tecnológico de Málaga.

Harper&Neyer nació en 2014 como “un sueño, un deseo de crear algo propio”. Nabil Salah se inspiró en sus años universitarios, que pasó primero en Madrid y después en Reino Unido. La compañía nació a la par que El Ganso y Scalpers, inspirada en Ralph Lauren y Tommy Hilfiger. En un inicio, a los mandos estaban los hermanos Javier y Alberto Cerezo, que dejaron la empresa en 2018 únicamente en manos de Salah.