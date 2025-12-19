Es noticia

Galeries Lafayette se sumerge en el arte contemporáneo de la mano del Centro Pompidou-Metz

Los grandes almacenes parisinos colaboran por primera vez con la institución museística a través de un diálogo entre artistas actuales y el arte contemporáneo con la muestra Pour Toujours, una exposición de Mauricio Cattelan.

Modaes

Galeries Lafayette abre las puertas de Pour Toujours junto al centro Pompidou-Metz. La primera colaboración entre los grandes almacenes más emblemáticos de París y la institución cultural y museo de arte moderno y contemporáneo ubicado en la ciudad francesa Metz se materializa con una muestra hors-les-murs de la exhibición Dimanche sans fin, del artista italiano Mauricio Cattelan.

 

A partir del próximo 10 de marzo y hasta el 27 de abril del próximo año, la exposición Pour Toujours llegará a Galeries Lafayette Paris Haussmann. La exhibición es una de las partes que conforman una muestra mayor, que se concibió bajo el nombre Dimanche sans fin en el centro Pompidou-Metz y que combina obras de Cattelan con otras piezas destacadas de la colección permanente del museo.

 

Dimanche sans fin muestra un diálogo entre artistas y las historias del arte contemporáneo a través de la visión del propio Cattelan y de Chiara Parisi, directora del centro, curadores de la exposición.

 

 

‘Pour Toujours’ estará comisariada por el artista italiano Mauricio Cattelan y por la directora del centro Pompidou-Metz, Chiara Parisi

 

 

El recorrido creado por ambas instituciones toma forma en los espacios emblemáticos del gran almacén Paris Haussmann y reúne las obras de cuatro artistas de gran relevancia, como Gloria Friedmann, Birgit Jürgenssen, Christodoulos Panayiotou y Lawrence Weiner.

 

Este proyecto crea un diálogo inédito entre Galeries Lafayette y el centro Pompidou, “afirmando que el arte también habita los lugares de la vida cotidiana, en el corazón de la ciudad y de su energía”, señalan los grandes almacenes en un comunicado.

 

Mauricio Cattelan es un artista contemporáneo italiano nacido en 1960 que ha participado en instituciones como la Bienal de Venecia y en exposiciones para museos como Moma o Tate Modern.

